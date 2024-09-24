Наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ та готувався втекти до РФ: у Харкові затримали зрадника

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Служба безпеки України затримала у Харкові зрадника, який наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ та готувався втекти до РФ.

Про це повідомляють в СБУ.

Зазначається, що агент провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку росіяни сподівалися "обійти" під час ракетної атаки.

За планом зловмисник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти – створити для нього "коридор" для переходу лінії фронту.

У Харкові викрили зрадника

"Утім співробітники СБУ спрацювали на випередження і як тільки задокументували злочинні дії агента, то затримали його на етапі підготовки до "евакуації" в Росію", - йдеться в повідомленні.



Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою.

У Харкові викрили зрадника

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше стало відомо, що СБУ повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ Московського патріархату, який виправдовував війну Росії проти України.

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