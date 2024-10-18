Наводив удари РФ по ешелонах ЗСУ: працівник "Укрзалізниці" отримав довічне ув'язнення

СБУ викрила зрадника ще на початковому етапі його підривної діяльності.

Працівник "Укрзалізниці," який наводив удари РФ по ешелонах ЗСУ, отримав довічне ув’язнення.

Про це інформує СБУ.

Зазначається, що засудженим є працівник місцевої станції "Укрзалізниці". Посадовець готував координати для російських атак на військову та критичну інфраструктуру регіону.

"Основними цілями ворога були залізничні вузли, які використовуються для перевезення важкого озброєння та боєприпасів на передову", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупантів цікавили місця зосередження особового складу та військової техніки українських військ, які залучені до бойових завдань.

Контррозвідники Служби безпеки викрили зрадника ще на початковому етапі його підривної діяльності і затримали у січні цього року після документування злочинів.

"За даними слідства, 39-річний залізничник потрапив у поле зору окупантів через свої коментарі у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював війну рф проти України. Після дистанційного вербування агент перебував на зв’язку з кадровим співробітником фсб, особу якого встановлено Службою безпеки", - додали в СБУ.

Під час обшуків у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Додамо, прокурору з Черкас, якого підозрюють у педофілії, обрали запобіжний захід. Його утримуватимуть під вартою.

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