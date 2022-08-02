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Наводив ворожі ракети на місто: у Миколаєві затримали коригувальника окупантів

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Наводив ворожі ракети на місто: у Миколаєві затримали коригувальника окупантів

Фото: УНІАН

Контррозвідка СБУ затримала коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва.

Зрадником виявився місцевий житель.

Про затримання чоловіка повідомили в СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали місцевого мешканця, який ініціативно збирав і поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві. 

У подальшому зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для завдання  ракетних та артилерійських ударів по військових і цивільних об’єктах міста. У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд. 

Під час обшуків у колаборанта вилучили засоби фіксації. Йому вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, в Миколаївській області платитимуть по 100 дол. свідомим громадянам, які повідомлятимуть про російський корегувальників ракетних обстрілів. Кім опублікував інструкцію, як здати зрадника та отримати гроші.

Очільник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул також обіцяє громадянам грошову винагороду за надання інформації про шпигунів і зрадників, які працюють на Російську Федерацію.

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