Наводитиме жах в глибокому тилу окупантів: в Україні випробовують новий дрон-розвідник Sweetheart

Дрон-розвідник Sweetheart

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Українська компанія випробовує новий розвідувальний БпЛА Sweetheart, який буде працювати в глибокому тилу ворога.

Про це повідомляють в оборонній компанії.

Які характеристики та особливості Sweetheart

Дальність польоту становить до 150 км, тривалість польоту — 3 години, робоча висота — до 900 м.

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«Продукт створювався разом із бойовими підрозділами. Запускається поштовхом з руки без катапульт та допоміжного обладнання і вже з 50 метрів акустично непомітний», — зазначили в компанії.

Переваги дрона-розвідника

Його перевагами є цифровий відеозв’язок із керованою камерою, зумом і лазерним далекоміром із захистом від перешкод, який здатний тримати сигнал там, де більшість систем його вже втрачає.

Ще одна перевага БпЛА — це його ціна. Вартість Sweetheart є 6–10 разів нижчою за наявні аналоги літакового класу.

«Для підрозділів це борт, який не так „боляче“ втратити, а при потребі можна свідомо відправити в один кінець, якщо ціль того варта. Зараз Sweetheart проходить бойове тестування. Очікуємо серійний запуск в найближчий час», — підсумували у компанії.

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Нагадаємо, що українська компанія «Больверк» презентувала власну зенітну установку для протидії БПЛА.

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