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Наводитиме жах в глибокому тилу окупантів: в Україні випробовують новий дрон-розвідник Sweetheart
Тривалість польоту становить 3 години, робоча висота — до 900 м.
Українська компанія випробовує новий розвідувальний БпЛА Sweetheart, який буде працювати в глибокому тилу ворога.
Про це повідомляють в оборонній компанії.
Які характеристики та особливості Sweetheart
Дальність польоту становить до 150 км, тривалість польоту — 3 години, робоча висота — до 900 м.
«Продукт створювався разом із бойовими підрозділами. Запускається поштовхом з руки без катапульт та допоміжного обладнання і вже з 50 метрів акустично непомітний», — зазначили в компанії.
Переваги дрона-розвідника
Його перевагами є цифровий відеозв’язок із керованою камерою, зумом і лазерним далекоміром із захистом від перешкод, який здатний тримати сигнал там, де більшість систем його вже втрачає.
Ще одна перевага БпЛА — це його ціна. Вартість Sweetheart є 6–10 разів нижчою за наявні аналоги літакового класу.
«Для підрозділів це борт, який не так „боляче“ втратити, а при потребі можна свідомо відправити в один кінець, якщо ціль того варта. Зараз Sweetheart проходить бойове тестування. Очікуємо серійний запуск в найближчий час», — підсумували у компанії.
Нагадаємо, що українська компанія «Больверк» презентувала власну зенітну установку для протидії БПЛА.