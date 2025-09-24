Наводив ракети на аеродроми: як російський "кріт" у лавах ЗСУ хотів знищити українську авіацію

Агент ФСБ у Повітряних Силах: як СБУ викрила зрадника, що готував удари по авіації ЗСУ / © twitter/СБУ

Російський «кріт», який шпигував для ворога у лавах Повітряних Сил ЗСУ, отримав 15 років тюрми.

Про це передає пресслужба СБУ.

Зазначається, що йдеться про одного з найцінніших агентів ФСБ, який шпигував у лавах Збройних Сил України. Його затримання відбулося за результатами спецоперації на Львівщині влітку цього року.

Зловмисником виявився завербований ворогом очільник квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних Сил.

Щоб завербувати його, росіяни задіяли його колишню дружину-ексвійськову. Вона входить агентурного апарату ФСБ в окупованому Мелітополі. Далі зрадник комунікував напряму із спецпризначенцем ворожої спецслужби.

Як встановило розслідування, зрадник готував координати для масштабної ракетно-дронової атаки РФ по авіаційній інфраструктурі України.

Серед основних цілей ворога були оперативні аеродроми та логістичні бази техобслуговування бойових літаків ЗСУ.

Військові контррозвідники завчасно викрили російського «крота» і затримали. Під час обшуку у нього влучено смартфон із доказами злочинів та незареєстрований автомат Калашникова з набоями.

Паралельно з цим були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони, що перебували у полі зору окупантів.

Суд визнав агента винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).

Раніше повідомлялося, що на Черкащині викрили ідейного «крота» РФ, який наводив ракети на свою військову частину і відмовився від «винагороди», що пропонували росіяни.