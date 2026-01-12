Наводив ракети на казарми ЗСУ: суд виніс вирок агенту ФСБ

В’язниця

Реклама

В Україні викрили чергового агента ФСБ — курсанта одного з військових вишів. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє СБУ.

Деталі справи

Слідство встановило, що за завданням кураторів з РФ зловмисник збирав і передавав координати для можливих ракетних атак по об’єктах навчального закладу, де сам проходив підготовку. Зокрема, ворога цікавили локації навчальних корпусів, курсантських казарм, тренувальних майданчиків на полігонах, а також оборонні підприємства регіону. Крім цього, агент підготував детальні погодинні графіки перебування особового складу на різних об’єктах, що могло бути використано для коригування ударів.

Реклама

«Кіберфахівці та слідчі СБУ у взаємодії з головнокомандувачем Збройних сил України затримали „крота“ на території вишу, коли він формував агентурний „звіт“ з координатами для повітряної атаки», — йдеться у матеріалі.

За даними слідства, вербування курсанта відбулося через один з Telegram-каналів, де пропонували так звані «швидкі заробітки».

Читайте також Агент РФ хотів підірвати військового на "побаченні": деталі справи

Також правоохоронці з’ясували, що для збору розвідданих зрадник таємно фотографував навчальні об’єкти та виробничі приміщення підприємств українського оборонно-промислового комплексу, де курсанти проходили виїзні заняття.

«Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на фсб», — додали у відомстві.

Реклама

На основі зібраної доказової бази суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Раніше ми розповідали про агента РФ, який намагався влаштуватися до Управління оборонної роботи Сумської ОВА. Його мета полягала у веденні підривної діяльності всередині держустанови.

«У разі агентурного проникнення, „кріт“ мав збирати та передавати рашистам секретну інформацію про систему захисту прикордонного регіону», — зазначили в СБУ.

Зрадника затримано. У нього виявили російський паспорт та інші речові докази. Тепер він проведе у в’язниці 15 років.

Реклама

Читайте також