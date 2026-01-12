ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
2 хв

Наводив ракети на казарми ЗСУ: суд виніс вирок агенту ФСБ

СБУ викрила курсанта, який працював на ФСБ і «зливав» координати для ракетних ударів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
В'язниця

В’язниця

В Україні викрили чергового агента ФСБ — курсанта одного з військових вишів. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє СБУ.

Деталі справи

Слідство встановило, що за завданням кураторів з РФ зловмисник збирав і передавав координати для можливих ракетних атак по об’єктах навчального закладу, де сам проходив підготовку. Зокрема, ворога цікавили локації навчальних корпусів, курсантських казарм, тренувальних майданчиків на полігонах, а також оборонні підприємства регіону. Крім цього, агент підготував детальні погодинні графіки перебування особового складу на різних об’єктах, що могло бути використано для коригування ударів.

«Кіберфахівці та слідчі СБУ у взаємодії з головнокомандувачем Збройних сил України затримали „крота“ на території вишу, коли він формував агентурний „звіт“ з координатами для повітряної атаки», — йдеться у матеріалі.

За даними слідства, вербування курсанта відбулося через один з Telegram-каналів, де пропонували так звані «швидкі заробітки».

Також правоохоронці з’ясували, що для збору розвідданих зрадник таємно фотографував навчальні об’єкти та виробничі приміщення підприємств українського оборонно-промислового комплексу, де курсанти проходили виїзні заняття.

«Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на фсб», — додали у відомстві.

На основі зібраної доказової бази суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Раніше ми розповідали про агента РФ, який намагався влаштуватися до Управління оборонної роботи Сумської ОВА. Його мета полягала у веденні підривної діяльності всередині держустанови.

«У разі агентурного проникнення, „кріт“ мав збирати та передавати рашистам секретну інформацію про систему захисту прикордонного регіону», — зазначили в СБУ.

Зрадника затримано. У нього виявили російський паспорт та інші речові докази. Тепер він проведе у в’язниці 15 років.

Читайте також

Дата публікації
Кількість переглядів
276
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie