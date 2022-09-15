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Навоювалися: ЗСУ добряче "прорідили" російських десантників на Бахмутському напрямку

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Навоювалися: ЗСУ добряче "прорідили" російських десантників на Бахмутському напрямку

ЗСУ ліквідували два підрозділи десантних військ РФ, які приперлися в Україну.

Російські десантники втратили велику кількість особового складу.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, підтверждено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил РФ на Бахмутському напрямку. Значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії вказаним підрозділом без проведення додаткових заходів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм на Харківщині. Там глава держави взяв участь в урочистому підніманні українського прапора.

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