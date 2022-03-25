«Наявні санкції не досягають своєї мети»: Україна закликає ЄС повністю закрити сполучення з Росією та Білорусcю

«Наявні санкції не досягають своєї мети»: Україна закликає ЄС повністю закрити сполучення з Росією та Білорусcю

Міністерство інфраструктури України в офіційному зверненні до Європейської комісії запропонувало низку кроків, здійснення яких допоможе посилити тиск на Російську федерацію та Республіку Білорусь, яка є приспішником країни-агресорки.

«Не зважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети», – пишуть в МІУ.

Міністерство запропонувало ЄС вжити наступних заходів:

- повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з росією та Білорусією;

- заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;

- заборонити надання митних послуг щодо товарів, які доставляються до російської федерації та Республіки Білорусь.

У повідомлені зазначається, що такі кроки дозволять зупинити постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що в подальшому можуть використовуватися для війни.

«Нагадаємо, що раніше представники міністерства закликали ЄС закрити усі порти для російських та пов’язаних з нею компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників», – додають в МІУ.