Найбагатша пенсіонерка: екссуддя Шаптала відсудила право на 390 тисяч грн щомісяця

Колишня очільниця Конституційного суду звернулася з позовом до суду, щоб отримати високі виплати від ПФУ.

Суддя у відставці Наталія Шаптала, яка впродовж чотирьох місяців 2019 року очолювала Конституційний суд України, подала до суду на Пенсійний фонд України та домоглася щомісячних виплат у розмірі 390 тисяч 184 грн.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

65-річна уродженка Донецька, яка розпочала свою суддівську кар’єру 1996 року в Ленінському районному суді рідного міста, від травня до вересня 2019 року займала посаду голови Конституційного суду України. У жовтні того ж року вона пішла у відставку та почала отримувати "довічне грошове утримання" судді.

Суддя у відставці Наталія Шаптала / Фото: Вікіпедія

Як зазначає видання, спочатку Наталії Шапталі призначили виплату розміром 90% від зарплати судді, а потім, керуючись новою нормою закону, знизили пенсію до 50% від зарплати.

Щоб повернути попередні виплати, Шаптала звернулася з позовом до Окружного адміністративного суду Києва.

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Суддя Олеся Чудак зобов'язала Пенсійний фонд підвищити пенсію, врахувавши новий розмір зарплати.

"Враховуючи, що з 01.01.2020 збільшено прожитковий мінімум для працездатних осіб, як наслідок, збільшено розмір суддівської винагороди, суд дійшов висновку, що з 01.01.2020 виникло право на перерахунок щомісячного довічного грошового утримання, виходячи з винагороди судді у розмірі 433 538,60 грн, а до 01.01.2020 – з винагороди судді, розмір якої становив 396 206,80 грн відповідно до довідки від 18.09.2019 №16/1-345-114", – йдеться в матеріалах судової справи.

Тепер Наталія Шаптала щомісячно отримує від ПФУ 390 тис. 184 грн.

Нагадаємо, за винятком суддів, які отримують довічне грошове утримання, найбільші виплати від ПФУ отримує ескнардеп-регіонал Сергій Ківалов – майже 246 тисяч грн.

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