Укрaїнa
289
1 хв

Найбарвистіший птах України: хто він і як виглядає (фото)

Бджолоїдка звичайна — один із найбарвистіших птахів України.

Кирило Шостак
Бджолоїдка звичайна

Бджолоїдка звичайна / © Фото з відкритих джерел

Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) — один із найяскравіших птахів, яких можна зустріти в Україні. Її оперення вражає поєднанням насичених зеленого, жовтого, блакитного та рудого кольорів.

Про це розповідає Нобельський національний природний парк.

Бджолоїдка звичайна. / © Фото з відкритих джерел

Бджолоїдка звичайна. / © Фото з відкритих джерел

Назву птах отримав через улюблену їжу — бджіл, джмелів, ос та інших великих комах. Перед тим як поласувати здобиччю, бджолоїдка спритно видаляє жало, вдаряючи комаху об гілку.

Ці птахи віддають перевагу відкритим просторам: лукам, піщаним схилам та берегам річок, де риють нори для гніздування. У Нобельському національному природному парку вони з’являються лише в теплу пору року, адже на зиму відлітають до Африки.

Якщо вам пощастить побачити бджолоїдку — не пропустіть момент, адже такий видовищний птах робить будь-яку прогулянку неймовірно яскравою.

Раніше ТСН.ua розповідав, що в Україні мешкає один із найсмертоносніших мисливців планети, якого ви точно бачили його влітку.

