"Найбезглуздіше" завдання на НМТ: вчителька розкритикувала тести з української мови

Складання НМТ / © ТСН

Реклама

Вчителька української мови на ім’я Ольга назвала завдання на наголоси в національному мультипредметному тесті (НМТ) «найбезглуздішим» етапом тестування. Відео з критикою слова «йогурт» викликало жваву дискусію серед освітян.

Про це йдеться у відеоролику у TikTok-акаунті вчительки.

Ольга вважає завдання з наголосами НМТ недоцільним і таким, що більше заплутує учнів, ніж перевіряє їхні знання.

Реклама

Вчителька опублікувала відео, де навела приклад слова «йогурт». За нормами словників наголос у ньому падає на другий склад.

«Де ви коли-небудь чули, щоб люди казали слово йогУрт?» — зазначила освітянка.

Хоча Ольга припускала, що її думка викличе критику серед колег, у коментарях багато користувачів її підтримали.

«Я вчителька української мови з дуже великим стажем роботи і повністю вас підтримую», — написала користувачка @npidpala.

Реклама

«Підтримую. А хтось каже піалА?» — додала @mazuryk.larysa.

Інші коментатори також висловили згоду:

«Повністю згодна».

«фОльга. Ага».

«Підтримую, колего».

«Ваша правда».

«Я вчитель укр. мови — повністю підтримую!»

До обговорення долучилися й випускники.

«Я, відтоді, як здала, то спеціально тільки так і кажу. Хоч десь воно має знадобитись», — зазначила нещодавня випускниця @лариса.

Реклама

Водночас варто уточнити, що нормативно українською мовою правильно вживати форму «складати іспити/тести», а не «здавати».

Попри значну підтримку, звучали й альтернативні думки.

«Щодо НМТ — ви права. Але Я кажу йогУрт і фОльга. Так, не говорять так, але ми маємо навчитися і звикнути до наших слів. На це потрібен час. Навіть вчителям і вчителькам», — зауважила @Твоя ненудна вчителька.

До слова, торік українська викладачка Андріана Паук провела експеримент, у якому носії англійської мови зі США та Британії склали НМТ. Попри вищу освіту та досвід викладання, вони набрали лише 157 та 153 бали відповідно. За словами Паук, результати доводять некомпетентність тесту: тексти зрозумілі, але питання сформульовані так, щоб заплутати, а не перевірити знання.