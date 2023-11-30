"Найбільш правдива інформація": у ЗСУ запропонували передати ТЦК реєстр виборців

Також голова Ради резервістів Сухопутних військ "наїхав" на деяких роботодавців та ВНЗ, які на його думку, допомагають ухилянтам.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко запропонував задіяти реєстр виборців в рамках оновленого підходу до проведення мобілізації.

Про це він сказав в інтерв'ю "Ми – Україна"

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"Я дуже прихильник того, щоб передали реєстр виборців. Він найбільш заповнений і він показує, хто де голосував в свій час. Це найбільш правдива інформація. Я розумію, що зараз хтось почне кричати, що "от, це зразу обмежить людей до виборів", – каже Тимочко.

За його словами, зараз треба думати не про вибори, а про захист України і про перемогу.

"А про всю решту нюансів, що де кому дискомфортно, це можна буде говорити потім, коли ми вже виженемо ворога і тоді вже про свій дискомфорт кожен обов’язково розкаже. Зараз питання перемоги – пріоритет", – зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

"Роботодавці і ВНЗ допомагають ухилянтам"

На думку Тимочка, деякі роботодавці і заклади вищої освіти допомагають ухилянтам уникнути мобілізації законним шляхом.

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"Має бути розширений спектр здобувачів п'ятої чи десятої освіти. Реально цим зловживають дотепер деякі виші. Ми розуміємо, що це — корупція, хоч і легальна.

Має бути вирішене питання щодо броні, бо цим дуже зловживають певні торгові центри. Співробітники ТЦК приходять у торговий центр, а там на посаді вантажника, яка перебуває під бронню, – чотири вантажники на 0,25 ставки", – підсумував Іван Тимочко.

Раніше командир першого штурмовго батальйону, третьої ОШБР ЗСУ Петро Горбатенко закликав призивати до війська, зокрема, хлопців 18-20 років.

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