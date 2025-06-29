Найбільша атака Росії по Україні за всю війну: загинув пілот F-16, у містах серйозні руйнування

У кількох областях зафіксовано удари / © Associated Press

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Росія вночі, 29 червня, масовано атакувала Україну ракетами та «Шахедами». Відомо про руйнування на Львівщині, Полтавщині, Черкащині, у Миколаєві та Запоріжжі. Загинув пілот F-16. Ракетна атака тривала майже до 5 години ранку.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про нічний обстріл.

Під час обстрілу загинув пілот F-16 Максим Устименко

Під час протидії російському обстрілу загинув український пілот, підполковник Максим Устименко, який керував винищувачем F-16.

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За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, до відбиття атаки були залучені всі наявні сили та засоби, включно з сучасними бойовими літаками. Винищувачі F-16 відіграли одну з ключових ролей у знищенні великої кількості ворожих дронів. Пілоти працювали в умовах надзвичайного ризику, виконуючи бойові завдання, під час якого один з льотчиків загинув.

«На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження», — йдеться в заяві Повітряних сил. Максиму Устименку вдалося збити щонайменше сім ворожих повітряних цілей.

Під час знищення останньої з них його літак зазнав критичних ушкоджень і почав втрачати висоту. Як зазначають у Повітряних силах, пілот F-16 до останнього намагався врятувати машину та уникнути жертв серед цивільного населення. Він відвів винищувач якомога далі від населеного пункту, але катапультуватися не встиг.

Черкащина

Очільник ОВА Ігор Табурець повідомив, що через російські атаки є руйнування цивільної інфраструктури та шестеро поранених у Смілі.

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«Сміла. Триває ліквідація наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на місто. Поруч із містянами всі потрібні служби. Маємо шістьох потерпілих. З них одна — дитина», — написав Табурець.

У Смілі є пошкодження багатоповерхівок, поранені діти / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За попередніми даними, пошкоджені три дев’ятиповерхівки. Суттєво поруйнований також місцевий коледж Національного університету харчових технологій.

Полтавщина

Відомо, що низка швидкісних цілей атакували Кременчук Полтавської області — як аеробалістичні ракети «Кинджал», так і з наземних комплексів. Це місто вже не вперше стає ціллю масованих російських ударів за останні тижні.

На Полтавщині, повідомив керівник ОВА Володимир Когут, працювала ППО. За його словами, у Кременчуцькому районі атакували одне з підприємств. Там гасять пожежу.

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Івано-Франківщина

Унаслідок нічного обстрілу 29 червня на Івано-Франківщині зафіксовані руйнування та постраждала людина.

Про це повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

За її даними, ворожа атака призвела до падіння уламків на території приватних домогосподарств у межах Рогатинської та Більшівцівської громад. Пошкодження зафіксовані у кількох населених пунктах.

«У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково — дерев’яну дзвіницю», — йдеться у повідомленні.

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У Нараївці поранення отримала жінка. Її госпіталізували до лікарні. В тому ж селі пошкоджено житловий будинок.

Наразі всі відповідні служби працюють на місцях, ліквідуючи наслідки обстрілу.

РФ знову атакувала Україну / © Getty Images

Львівська область

Вибухи цієї ночі лунали й у Львівській області, яку атакували бойовими безпілотниками та крилатими ракетами, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області», — написав Козицький.

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Цю ж інформацію підтвердив міський очільник Львова Андрій Садовий.

«Завершили перевірку містом. Ворог намагався бити по критичній інфраструктурі. Попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля», — зазначив Садовий після завершення повітряної тривоги у місті.

Запоріжжя

Також під ударом росіян опинилось Запоріжжя.

Пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали, уточнив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Хмельницька область

Під час сьогоднішньої атаки на Хмельниччині вдалось знищити 9 «Шахедів» та 2 ракети Х-101, ще 21 БПЛА було локаційно втрачено в області.

Внаслідок падіння уламків у Шепетівському районі було пошкоджено ЛЕП, через що близько 150 будинків залишились без світла. Також було вибито вікна у школі. Постраждалих, на щастя, немає.

Херсонська область

Під час атаки 8 осіб дістали поранення. Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 5 «Shahed-131/136».

Наслідки ворожих ударів / © Getty Images

Миколаїв

Близько 01:28 Росія атакувала місто балістикою та від 02:56 декількома групами «Шахедів».

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Під удар потрапив обʼєкт інфраструктури. Пошкоджені складські будівлі, поранених немає.

Як відпрацювала ППО

Росія запустила по Україні 537 повітряних цілей, з яких ППО знешкодила 475 — це дрони й ракети.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ось чим атакували російські окупанти:

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чотирма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»

сімома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23

41 крилатою ракетою Х-101/«Іскандер-К»

пʼятьма крилатими ракетами «Калібр»

трьома зенітними керованими ракетами С-300

Попри високий відсоток збитих цілей, Повітряні сили повідомляють про влучання у шести населених пунктах, а також падіння уламків збитих об’єктів у восьми локаціях. Ця нічна атака РФ перевищила попередній антирекорд, який становив 499 засобів повітряного нападу, зафіксованих під час одного з обстрілів 2025 року.