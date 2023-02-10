Найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення: у Запоріжжі зафіксовано 17 ворожих "прильотів"

За годину у Запоріжжі зафіксовано 17 ворожих "прильотів" - це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення.

Про це інформує секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у повідомленні у соціальних мережах.

"Потвори підступно атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Це все, на що здатна ця армія мразот - обстрілювати спляче місто і бити по нашій інфраструктурі. Але нас не зламати. Тримаймося", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що вночі 10 лютого була оголошена повітряна тривога, а ворог атакував Вінницю, Харків, Дніпро та Херсон.

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