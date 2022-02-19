Найбільша криза безпеки та переговори про Будапештський меморандум: що говорив Зеленський на Мюнхенській конференції

Найбільша криза безпеки та переговори про Будапештський меморандум: що говорив Зеленський на Мюнхенській конференції

Головні заяви українського президента стосувалися безпрецедентної ситуації, яка виникла довкола України, провокуючи найбільшу загрозу від часів Холодної війни.

У суботу, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Мюнхенську конференції безпеки, щоб розповісти західним партнерам про ситуацію довкола України, яка, за його словами, стала найбільшою загрозою для світової безпеки від часів Холодної війни. Через ескалацію конфлікту на сході України, спровоковану проросійськими бойовиками, візит президента був коротким. “Сьогодні я поснідав в Україні і повечеряю - в Україні. Надовго я не літаю", - наголосив Володимир Зеленський.

ТСН.ua зібрав головні заяви із виступу українського лідера.

Про найбільшу кризу безпеки

Під час своєї промови президент Зеленський нагадав про недавні обстріли бойовиків на Донбасі, внаслідок яких було пошкоджено школу в прифронтовій зоні, та закликав не забувати страшні уроки історії 20-го століття.

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Він також заявив, що хотів би переконатися, чи європейські партнери так само розуміють “відповідь на головне питання: як так сталося, що в 21 столітті в Європі знову йде війна і гинуть люди, чому вона триває довше, ніж Друга світова війна, як ми дійшли до найбільшої безпекової кризи від часів Холодної війни”.

Про Будапештський меморандум

Володимир Зеленський оголосив, що буде ініціювати переговори учасників Будапештського меморандуму (Україна, Росія, США та Велика Британія) щодо гарантій безпеки.

“Скликати їх доручено міністру іноземних справ [Дмитру Кулебі]. Якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів”, - заявив український президент.

Про вступ до НАТО

Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує прямих відповідей щодо її перспектив вступу до Європейського Союзу та НАТО.

Очільник України зауважив, що Київ хоче знати правду перспективи членства в Альянсі і найкращий час для цієї правди – найближчий саміт у Мадриді.

Президент України закликав дієво підтримувати Україну та надати чіткі часові рамки щодо вступу до НАТО.

Про повернення Криму

У контексті вступу України до НАТО Зеленський додав, що РФ пересмикує факти, коли заявляє, що прагнення вступу до Альянсу продиктоване тим, щоб повернути окупований Крим силовим шляхом.

"Тішить, що слова ”повернути Крим” з’являються у їхній риториці. Але вони неуважно читали статтю 5 статуту НАТО: колективні дії передбачені для захисту, а не нападу. Крим і окуповані райони Донбасу неодмінно повернуться до України, але тільки мирним шляхом", - підсумував президент.

Про санкції проти Росії

Президент Зеленський наголосив, що санкції проти Росії після бомбардування українських міст будуть уже непотрібними і закликав збільшити економічний тиск на країну-агресора.

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“Нам кажуть - у вас є декілька днів, і почнеться війна. Я кажу, окей, застосуйте сьогодні санкції. Так, але мені кажуть, що застосовуватимуть санкції, якщо буде війна. Я кажу, окей, але ви мені кажете, що 100% війна буде за декілька днів, то чого ви чекаєте? Нам не потрібні ваші санкції, після того, як буде бомбардування, чи як будуть стріляти по нашій державі, чи якщо в нас не буде більше кордонів, чи не буде економіки, чи будуть окуповані частини нашої держави. Навіщо нам ці санкції?” - наголосив президент.

Про російські фейки

Володимир Зеленський заявив, що українська армія не обстрілює тимчасово окуповані території Донбасу, а тим більше РФ, а те, що показують людям - це "брехня і цинізм".

"Те, що показали, наприклад, вчора на тимчасово окупованих територіях показали якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого боку, а потім показали, що щось долетіло у Ростовську область, - це все провокація. Це все чиста брехня. Там немає ніяких людей загиблих, немає поранених. Це просто цинізм такого рівня, що вони самі у себе щось підривають, що вони стріляють. Це не перший раз - починаючи від 2014 року. Що повертається зброя і стріляють на свою ж тимчасово окуповану територію", - зазначив він.

Про мирне врегулювання

Президент Зеленський повідомив, що Росія отримала безліч сигналів про мирне врегулювання. За його словами, Україні немає сенсу стріляти і водночас пропонувати дипломатію.

"Ми щомісячно передавали через того чи іншого лідера – і напряму з Російською Федерацією ми готові говорити. Обирайте самі майданчик. Обирайте самі проєкт, як ви хочете говорити. Обирайте самі партнерів, з ким ви хочете сідати за стіл. Ми до цього готові. Скажіть, у чому сенс нам стріляти і пропонувати дипломатію?" – заявив Зеленський.

Україна вимагає негайно розблокувати мирний процес і домовлятись про мир у будь-якій точці світу.

"Ми готові шукати ключ до закінчення війни в усіх форматах, на усіх майданчиках: Париж, Берлін, Мінськ, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк, Пекін. Мені не важливо, в якій точці світу домовлятися про мир в Україні. Не важливо за участі чотирьох країн, семи, 100, головне, щоб серед них була Україна, і щоб була Росія", - сказав Зеленський.

Про допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки запропонував західним партнерам надавати Україні предметну та безумовну допомогу, зважаючи на загрозу на східних кордонах.

"Більше немає чужої війни... Ми будемо захищати свою землю маючи підтримку партнерів чи не маючи. Надають нам сотні одиниць сучасної зброї чи 5 тисяч шоломів. Ми цінуємо будь-яку допомогу, але всі ми маємо розуміти, що це не благодійні внески, про які Україна має просити чи нагадувати. Не благодійні жести, за які Україна має низько вклонятись", - заявив Зеленський.

Також Зеленський запропонував надати чітку європейську перспективу та чіткі часові рамки вступу до Альянсу. Підтримати трансформації в нашій країні. Створити для України Фонд стійкості та відновлення та програму з постачання новітніх озброєнь, техніки та обладнання для нашої армії.

Президент закликав гарантувати енергетичну безпеку України. "Забезпечити інтеграцію України в енергетичний ринок ЄС, коли "Північний потік-2" використовується, як зброя", - запропонував він.

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