Найбільше дісталося загарбникам на Бахмутському та Курахівському напрямку: втрати окупантів станом на 26 червня

Найбільше дісталося загарбникам на Бахмутському та Курахівському напрямку: втрати окупантів станом на 26 червня

Станом на 26 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 34,8 тисячі осіб.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько/ about 34850 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1532 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) од,

артилерійських систем – 764 (+0) од,

РСЗВ - 243 (+2) од,

засоби ППО - 99 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 184 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),

крилаті ракети - 139 (+2),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) од,

спеціальна техніка - 60 (+0).

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 121-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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