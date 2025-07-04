Найбільше дронів і ракет під час однієї атаки: Ігнат повідомив деталі нічного удару

Атака на Київ 4 липня. / © Associated Press

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Під час нічного удару по Києву 4 липня росіяни застосували найбільшу кількість ракет та безпілотників в одній атаці - 550 засобів повітряного нападу. Більшість з них летіли на Київ.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

З його слів, це новий антирекорд за весь час понад трирічного вторгнення РФ до України. Так, 330 БпЛА - це найбільша кількість ударних “Шахедів”, яку ворог застосовував за одну атаку.

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Окрім дронів, росіяни запустили по країні також і ракети: один "Кинджал", шість балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" та чотири крилаті ракети "Іскандер-К". Силам ППО вдалося збити лише 2 крилаті ракети.

Нагадаємо, РФ вдарила по Києву дронами і балістикою. Відомо про 23 травмованих мешканців столиці. Наслідки атаки зафіксували у кількох районах столиці. Зокрема, виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки.

Вночі Київ пережив наймасштабнішу атаку дронів. Авіаційний експерт Богдан Долінце наголошує, що безпілотники могли змінювати свій напрямок та висоту польоту. Так, РФ тестувала нову тактику атаки на столицю - динамічний політ БпЛА.

Дата публікації 09:36, 04.07.25 Кількість переглядів 52 Київ оповив дим після ворожої атаки: якість повітря різко погіршилася