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Найбільше хворих та померлих за добу - у Дніпропетровській області: яка ситуація з COVID-19 у регіонах

Найбільше хворих та померлих за добу - у Дніпропетровській області: яка ситуація з COVID-19 у регіонах

УНІАН

Від початку пандемії хвороба забрала понад 79,5 тисяч життів.

В Україні станом на ранок 18 листопада зафіксовано 20 591 новий випадок коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 752 людини, 19 633 пацієнти одужали. Найбільше інфікованих та померлих виявили у Дніпропетровській області, де за добу не стало 103 людини.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 483), Дніпропетровській (1 892), Запорізькій (1 240), Донецькій (1 203) і Полтавській (1 100) областях.  

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1483 випадки;
  • Вінницька область – 929 випадків;
  • Волинська область – 685 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1892 випадки;
  • Донецька область – 1203 випадки; 
  • Житомирська область – 816 випадків;
  • Закарпатська область – 462 випадки;
  • Запорізька область – 1240 випадків;
  • Івано-Франківська область – 819 випадків;
  • Київська область – 976 випадків;
  • Кіровоградська область – 214 випадків;
  • Луганська область – 330 випадків;
  • Львівська область – 1021 випадок;
  • Миколаївська область – 900 випадків;
  • Одеська область – 1055 випадків;
  • Полтавська область – 1100 випадків;
  • Рівненська область – 656 випадків;
  • Сумська область – 549 випадків;
  • Тернопільська область – 467 випадків;
  • Харківська область – 759 випадків;
  • Херсонська область – 370 випадків;
  • Хмельницька область – 941 випадок;
  • Черкаська область – 729 випадків;
  • Чернівецька область – 258 випадків;
  • Чернігівська область – 737 випадків.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 907 осіб, а 297 832 людини вакциновано проти COVID-19. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 3 284 008 осіб;
  • одужало – 2 704 217 осіб;
  • летальних випадків – 79 506;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780;
  • від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 554 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 людей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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