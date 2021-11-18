Найбільше хворих та померлих за добу - у Дніпропетровській області: яка ситуація з COVID-19 у регіонах

Найбільше хворих та померлих за добу - у Дніпропетровській області: яка ситуація з COVID-19 у регіонах

Від початку пандемії хвороба забрала понад 79,5 тисяч життів.

В Україні станом на ранок 18 листопада зафіксовано 20 591 новий випадок коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 752 людини, 19 633 пацієнти одужали. Найбільше інфікованих та померлих виявили у Дніпропетровській області, де за добу не стало 103 людини.

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Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 483), Дніпропетровській (1 892), Запорізькій (1 240), Донецькій (1 203) і Полтавській (1 100) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1483 випадки;

Вінницька область – 929 випадків;

Волинська область – 685 випадків;

Дніпропетровська область – 1892 випадки;

Донецька область – 1203 випадки;

Житомирська область – 816 випадків;

Закарпатська область – 462 випадки;

Запорізька область – 1240 випадків;

Івано-Франківська область – 819 випадків;

Київська область – 976 випадків;

Кіровоградська область – 214 випадків;

Луганська область – 330 випадків;

Львівська область – 1021 випадок;

Миколаївська область – 900 випадків;

Одеська область – 1055 випадків;

Полтавська область – 1100 випадків;

Рівненська область – 656 випадків;

Сумська область – 549 випадків;

Тернопільська область – 467 випадків;

Харківська область – 759 випадків;

Херсонська область – 370 випадків;

Хмельницька область – 941 випадок;

Черкаська область – 729 випадків;

Чернівецька область – 258 випадків;

Чернігівська область – 737 випадків.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 907 осіб, а 297 832 людини вакциновано проти COVID-19. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 284 008 осіб;

одужало – 2 704 217 осіб;

летальних випадків – 79 506;

проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780;

від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 554 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 людей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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