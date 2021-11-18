Найбільше хворих та померлих за добу - у Дніпропетровській області: яка ситуація з COVID-19 у регіонах

Від початку пандемії хвороба забрала понад 79,5 тисяч життів.
В Україні станом на ранок 18 листопада зафіксовано 20 591 новий випадок коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 752 людини, 19 633 пацієнти одужали. Найбільше інфікованих та померлих виявили у Дніпропетровській області, де за добу не стало 103 людини.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 483), Дніпропетровській (1 892), Запорізькій (1 240), Донецькій (1 203) і Полтавській (1 100) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1483 випадки;
- Вінницька область – 929 випадків;
- Волинська область – 685 випадків;
- Дніпропетровська область – 1892 випадки;
- Донецька область – 1203 випадки;
- Житомирська область – 816 випадків;
- Закарпатська область – 462 випадки;
- Запорізька область – 1240 випадків;
- Івано-Франківська область – 819 випадків;
- Київська область – 976 випадків;
- Кіровоградська область – 214 випадків;
- Луганська область – 330 випадків;
- Львівська область – 1021 випадок;
- Миколаївська область – 900 випадків;
- Одеська область – 1055 випадків;
- Полтавська область – 1100 випадків;
- Рівненська область – 656 випадків;
- Сумська область – 549 випадків;
- Тернопільська область – 467 випадків;
- Харківська область – 759 випадків;
- Херсонська область – 370 випадків;
- Хмельницька область – 941 випадок;
- Черкаська область – 729 випадків;
- Чернівецька область – 258 випадків;
- Чернігівська область – 737 випадків.
Також за минулу добу було госпіталізовано 3 907 осіб, а 297 832 людини вакциновано проти COVID-19. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 284 008 осіб;
- одужало – 2 704 217 осіб;
- летальних випадків – 79 506;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780;
- від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 554 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 людей.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте також:
- Чому не зникає пандемія коронавірусу і навіть набирає обертів в Україні - лікар відповів
- В Україні збільшується фінансування "ковідних" лікарень: Ляшко назвав суму за одну команду
- Зима вже близько: синоптики розповіли українцям, до якої погоди готуватися у найхолоднішу пору року