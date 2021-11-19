Найбільше клієнтів вночі: як працює перший в Україні анонімний кабінет щеплень проти коронавірусу

Найбільше клієнтів вночі: як працює перший в Україні анонімний кабінет щеплень проти коронавірусу

Щоб зробити там щеплення, не потрібно показувати паспорт і декларацію із сімейним лікарем.

Вакцинальна амністія запрацювала на Закарпатті. Там відкрили перший в Україні анонімний пункт щеплень.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, тут не просять паспорт, декларацію із сімейним лікарем та навіть не питають справжнього імені. Просто роблять уколи відвідувачам, що мають фейкові сертифікати вакцинації.

Місцеві соціологи провели дослідження і твердять: такі сертифікати придбали понад чотири тисячі закарпатців. Тож, півсотні щеплень, що встигли зробити в анонімному кабінеті за два дні, - це лише початок.

На Закарпатті відкрили перший у країні анонімний пункт щеплень | Новини України

Центр працює цілодобово, але найбільше клієнтів - у нічний час. Їхні імена ніде не фігурують, тож використані вакцини формально просто списують.



"Ми гарантуємо анонімність цим людям, гарантуємо безпеку особистих даних. І якщо вони можуть це зробити вночі, щоб їх ніхто не бачив, ми навіть на це готові, тільки щоб менше закарпатців заплатили за це своїм життя", - сказав лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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