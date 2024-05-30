Найбільше спортивне містечко в ЖК Синергія Сіті від Будівельної групи Синергія відкрилось в Ірпені

19 травня 2024 відбулася помітна спортивна подія в Ірпені — святкове відкриття спортивного містечка в ЖК Синергія Сіті від девелопера Будівельної групи Синергія. Видатні українські спортсмени та професійні тренери провели майстер-класи та показові тренування, будівельна компанія разом із благодійним фондом провела збір, а також на заході встановили рекорд України.

Спорт Сіті — це мультифункціональна спортивна інфраструктура в житловому комплексі бізнес-класу Синергія Сіті. Це справжнє курортне містечко поруч з мальовничою набережною річки Ірпінь. Тут девелопер продумав зони для активного відпочинку та релаксу, повноцінну внутрішню інфраструктуру, суспільні сквери та камерні зелені променади, вражаючі дитячі майданчики та продумане озеленення, що занурює в атмосферу власного саду. Все це вкупі сприяє формуванню ком’юніті однодумців та розмаїттю життєвих сценаріїв.

Нове спортивне містечко має площу 2 174 кв. м та складається з 5 зон: футбольне поле, баскетбольний майданчик, тенісний корт, зона для настільного тенісу та зона воркаут. На кожній зоні відбулися активності з професійними тренерами.

“Ми в Синергії створювали Спорт Сіті із думкою, що займатися спортом біля дому та підтримувати форму буде просто. А спортивне містечко на території комплексу мотивуватиме на заняття спортом та знайомство з сусідами. Така спортивна інфраструктура в кроці від дому — це наш вклад у фізичне та ментальне здоров’я. Особливо найменших мешканців, для яких спорт з дитинства стане звичним способом життя. Віримо, що тут робитимуть свої перші кроки майбутні чемпіони. Запрошуємо мешканців та гостей на тест-драйв майданчиків! Спробуйте сьогодні щось нове, насолодіться видовищними шоу та вболівайте за учасників! Бажаю гарних емоцій! Та дякую нашим титанам ЗСУ, що можемо сьогодні створювати такі об’єкти в місті-герої Ірпені” – мотивуюче розпочав відкриття Спорт Сіті співвласник Синергії Олександр Заболотній.

Колаборація із Wilson

Легендарний спортивний бренд Wilson та девелоперська компанія Синергія об'єдналися для того, щоб створити WOW баскетбольний майданчик та тенісний корт з яскравим дизайном та сучасними технологіями покриття.

Баскетбольний майданчик створений за індивідуальним дизайн-проєктом у яскравих рожево-блакитних кольорах. На таке сміливе рішення забудовника надихнули найкращі світові арени. Він має двошарове покриття, а отже тренуватися тут буде безпечно та комфортно. Розмітка та фірмове брендування Wilson та Синергія Сіті не просто пофарбовані, а нанесені гумовою крихтою різних кольорів згідно трафаретів. Такий метод нанесення є довговічним, зносостійким та екологічним.

Wilson є іконою у світі спортивного обладнання, одягу, взуття та м'ячів для командних видів спорту. А ще це офіційний мяч NBA, Федерації баскетболу України, тенісних турнірів Ролан Гаррос та Відкритого чемпіонату США по тенісу. Тому закарбовані в зоні тенісного корту та баскетбольного майданчику логотипи Wilson стануть взірцем високої якості та щоденного прагнення до перемог.

Спортивні активності під час відкриття

На відкриття баскетбольного майданчику в Синергія Сіті завітав відомий український баскетболіст та тренер, чемпіон України — Дмитро Базелевський. Дмитро провів захоплююче відкрите тренування для всіх бажаючих. І діти, і дорослі змогли випробувати свою влучність та попрактикуватись у набиванні м’яча. А найбільш спритні виграли м’ячі Wilson, що мотивуватиме й надалі тренуватись у спортхабі.

Крім цього, спеціально на відкриття Спорт Сіті із Запоріжжя завітали данкери Олег Сушко та Єгор Максимчук, які показали видовищне шоу.

На футбольному полі відбувся перший товариський матч між дитячими командами “Академія ім. О. Алієва” м. Буча та “Lions” м. Ірпінь. Обидві команди отримали в подарунок від забудовника футбольні м’ячі. Після гри всі бажаючі діти змогли спробувати себе у футболі та долучитись до ігрових активностей з тренером з великим ігровим досвідом — Дмитром Момотенком. Дмитро — вихованець футбольного клубу "Динамо" Київ. Грав за дублюючий склад Дніпра, Чорноморця, Зірки, Титану, Дністра, Вінницької Ниви тощо.

На тенісному корті знайомив із світом великого тенісу Чемпіон України, майстер спорту України, Засновник тенісної школи “Kushch Tennis School” — Микола Кущ. Він провів показове тренування з тенісу. Після цього — відкрите тренування з великого тенісу для дітей та дорослих. Перші тенісисти оцінили тенісний корт як професійне ігрове поле, в тому числі завдяки відповідним розмірам – 712 кв. м.

У зоні воркаут тренери мережі фітнес-клубів “Reforma” провели безкоштовні майстер-класи на сучасному обладнанні. А для мешканців Синергія Сіті професійні інструктори клубу розробили варіанти силових тренувань на встановлених тренажерах. Для цього відвідувачі мали змогу відсканувати QR-код біля тренажерів та зберегти програму тренувань.

Благодійний збір

Крім спортивних активностей, під час заходу відбувся благодійний збір на FPV-дрони разом з Благодійним фондом Ірпінського волонтерського обʼєднання «Незламні серця».

Долучився до збору запрошений гість та відомий блогер Дмитро Поворознюк, який розіграв як благодійні лоти. Ними стали футболка захисника англійського клубу «Евертон» та збірної України Віталія Миколенка та рукавички воротаря іспанського клубу «Реал Мадрид» та збірної України Андрія Луніна.

Загалом відвідувачі задонатили на “банку” та готівкою 54 769 гривні. А Будівельна група Синергія потроїла зібрані кошти й перетворила підсумкову суму на 164 307 гривень. На ці кошти волонтери фонду “Незламні серця” зможуть виготовити та передати 10 FPV-дронів військовим з Ірпінської громади.

Рекорд України

Фіналом святкового відкриття стало встановлення рекорду України. Урочисто оголосив засвідчення рекорду ведучий свята Тімур Мірошниченко. Всі учасники та гості заходу стали свідками встановлення рекорду України як найбільшого спортивного містечка в житловому комплексі в Київській області.