Найбільше українці довіряють президенту Польщі, розчарування року - Лукашенко: свіже опитування 

У порівнянні з минулим роком, рівень підтримки руху України до ЄС знизився, а до НАТО, навпаки, зріс.

Переважна більшість українців виступають за продовження інтеграційного курсу держави до ЄС і НАТО:

⁃ 60,7% респондентів вважають, що Україні варто стати членом ЄС (торік було 66,6%);

⁃ 52,7% вважають, що Україна має стати членом НАТО (торік було 48,4%).

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Головне очікування українців від ЄС - надання перспективи членства (23,2%). Характерною цьогорічною особливістю є те, що рівень підтримки руху до ЄС знизився, а до НАТО, навпаки, зріс.

Такі дані презентував Центр "Нова Європа" у своєму щорічному соціологічному дослідженні "Дипломатія-2022. Зовнішньополітичні очікування українського суспільства", проведеному від 8 до 29 листопада 2021 року.

Серед рейтингу країн, з якими, на думку українців, Україна має поглиблювати відносини, Польща - на першому місці. До першої п’ятірки держав, з якими варто поглиблювати співпрацю, також увійшли Німеччина, Канада, Велика Британія та США.

З міжнародних партнерів своєрідним переможцем суспільних симпатій виглядає Польща - саме за поглиблення партнерства з цією країною виступає найбільша кількість українців (91,7%), а польський президент Анджей Дуда очолив список закордонних лідерів. Йому довіряють 52,5% українців (для порівняння 2020 року цей показник складав 48,4%).

На другому місці Німеччина (90%) та відповідно колишня канцлерка Ангела Меркель. Їй довіряють 51,8% громадян України. Трійку лідерів замикає Канада. За поглиблення співпраці з цією країною висловилися 86,7% українців. А от на третьому місці за довірою серед західних лідерів - Джо Байден із 49,8%.

“Візит президента Володимира Зеленського до США та зустріч із Джозефом Байденом українці визначили як головне зовнішньополітичне досягнення 2021 року (33,4%). На другій позиції - саміт Україна-ЄС (21,2%). На третьому місці - створення Кримської платформи (18%)“, - йдеться у дослідженні.

Головне очікування українців від Вашингтона - надання Україні безпекових гарантій (28,4%). За активнішу роль Америки у переговорах із Росією задля припинення війни виступають 27,1%.

Водночас головний претендент на розчарування року - Білорусь. Самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку довіряють лише 29,4% опитаних (37,8% 2020 року). А за співпрацю з Білоруссю виступають всього 26,4%.

Антирейтинг довіри, тобто, рейтинг недовіри, очолює президент Російської Федерації Володимир Путін із 76,7%. На другому місці самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко. Йому не довіряють 48,3% громадян України. Ну і на третьому місці за рівнем антипатій людей - президент Франції Еммануель Макрон - 35%.

Нагадаємо, свіжі дані опитування (від 6 до 8 грудня) Соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що 48% українців вважають Білорусь ворожою державою. У вересні, знову ж за даними "Рейтингу", близько 59% опитаних відповіли, що негативно ставляться до Лукашенка. А ще якихось два роки тому позитивно ставилися до нього 67% українців.

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