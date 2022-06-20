Найбільше від ЗСУ окупантам дісталося на Запорізькому та Бахмутському напрямках: втрати росіян станом на 20 червня

Найбільше від ЗСУ окупантам дісталося на Запорізькому та Бахмутському напрямках: втрати росіян станом на 20 червня

Від початку воєнної агресії російські окупанти втратили понад 33 тисячі 800 солдатів та офіцерів.

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще понад дві сотні російських загарбників.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.06 орієнтовно склали:

особового складу близько 33800 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1477 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3588 (+11) од,

артилерійських систем – 749 (+4) од,

РСЗВ- 238 (+3) од,

засоби ППО - 98 (+0) од,

літаків – 216 (+0) од,

гелікоптерів – 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),

крилаті ракети - 130 (+0),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4) од,

спеціальна техніка - 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що українські регіони, які перебувають під тимчасовою окупацією путінських військ, будуть неодмінно звільнені ЗСУ. Вже українська армія наблизилась до кордонів Херсону.