Найбільше загиблих на Сєвєродонецькому напрямку: у Генштабі озвучили втрати окупантів станом на 12 червня

Станом на 11 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 32 150 осіб. Дані уточнюються.
Найбільших втрат окупанти зазнали на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно склали
- особового складу близько 32 150 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1430 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18) од,
- артилерійських систем – 715 (+3) од,
- РСЗВ - 226 (+4) од,
- засоби ППО - 97 (+0) од,
- літаків – 212 (+0) од,
- гелікоптерів – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,
- спеціальна техніка - 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, Арестович вперше назвав загальну кількість втрат України у війні.
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