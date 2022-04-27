Найбільше загиблих зараз під Кураховим та Ізюмом: Генштаб озвучив втрати окупантів у війні з Україною станом на 27 квітня

Найбільше загиблих зараз під Кураховим та Ізюмом: Генштаб озвучив втрати окупантів у війні з Україною станом на 27 квітня

Загальні втрати окупантів станом на 27 квітня становять 22400 осіб.

У Генштабі оприлюднили нові дані втрат росіян з моменту вторгнення на територію суверенної держави Україна.

За два місяці окупанти втратили понад 22 тисячі 400 вояків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04 орієнтовно склали:

особового складу близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 939 (+21) од.,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2342 (+34) од.,

артилерійських систем – 421 (+5) од.,

РСЗВ - 149 (+0) од.,

засоби ППО - 71 (+2) од.,

літаків – 185 (+1) од.,

гелікоптерів – 155 (+1) од.,

автомобільної техніки - 1666 (+23) од.,

кораблі /катери- 8 (+0) од.,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 (+2).

спеціальна техніка - 31 (+0).

пускові установки ОТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.

Нагадаємо, що тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом.

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