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Найбільше загиблих зараз під Кураховим та Ізюмом: Генштаб озвучив втрати окупантів у війні з Україною станом на 27 квітня

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Найбільше загиблих зараз під Кураховим та Ізюмом: Генштаб озвучив втрати окупантів у війні з Україною станом на 27 квітня

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Загальні втрати окупантів станом на 27 квітня становять 22400 осіб.

У Генштабі оприлюднили нові дані втрат росіян з моменту вторгнення на територію суверенної держави Україна.

За два місяці окупанти втратили понад 22 тисячі 400 вояків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 939 (+21) од.,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 2342 (+34) од.,
  • артилерійських систем – 421 (+5) од.,
  • РСЗВ - 149 (+0) од.,
  • засоби ППО - 71 (+2) од.,
  • літаків – 185 (+1) од.,
  • гелікоптерів – 155 (+1) од.,
  • автомобільної техніки - 1666 (+23) од.,
  • кораблі /катери- 8 (+0) од.,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 (+2).
  • спеціальна техніка  - 31 (+0).
  • пускові установки ОТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.

Нагадаємо, що тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом.

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