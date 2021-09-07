Найбільше захопив військовий парад: українці дали оцінку урочистостям до Дня Незалежності

Громадяни, які стежили за заходами наживо, віддали найкращі оцінки перформансу "ДНК України.

Серед офіційних заходів до 30-ї річниці Незалежності України громадяни найбільш позитивно оцінили військовий парад.

Про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг".

Також читайте Неймовірно зворушливо: на військовому параді показали театралізований перформанс про історію України

Серед офіційних заходів до Дня Незалежності, опитані найкраще оцінили військовий парад у Києві (44% – позитивно). Мініфільм "ДНК України" позитивно оцінили 38%, виступ президента Зеленського на параді – 36%, святковий концерт на стадіоні "Олімпійський" у Києві – 29%.

Водночас серед респондентів, які бачили ці заходи, найкращі оцінки отримав міні-фільм "ДНК України" (67%).

Опитування провела соцгрупа "Рейтинг" протягом 2- 4 вересня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод дослідження: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.

Нагадаємо, за свіжими результатими опитування "Рейтингу", "Слуга народу", "Європейська солідарність", і ОПЗЖ є лідерами у рейтингу політичних партій. А ось рейтинг "Батьківщини" понизився у порівнянні з результатами на кінець липня 2021-го.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання