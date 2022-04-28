Найбільше зараз ЗСУ "мінусують" окупантів на Запоріжжі та під Ізюмом: у Генштабі озвучили ворожі втрати станом на 28 квітня

Найбільше зараз ЗСУ "мінусують" окупантів на Запоріжжі та під Ізюмом: у Генштабі озвучили ворожі втрати станом на 28 квітня

Армія РФ втратила 22 800 військовослужбовців у війні проти України.

У Генштабі ЗСУ назвали загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 квітня.

Інформацію оприлюднили на сторінці відомства у фейсбук.

Втрати окупантів орієнтовно склали:

особового складу близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 970 (+31) од,

бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,

артилерійських систем – 431 (+10) од,

РСЗВ - 151 (+2) од,

засоби ППО - 72 (+1) од,

літаків – 187 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки - 1688 (+22) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8).

спеціальна техніка - 31 (+0).

пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що ОК "Південь" повідомило, що протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині російські військові намагалися прорватися в бік Миколаєва, але не мали успіху.