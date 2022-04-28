Найбільше зараз ЗСУ "мінусують" окупантів на Запоріжжі та під Ізюмом: у Генштабі озвучили ворожі втрати станом на 28 квітня

Армія РФ втратила 22 800 військовослужбовців у війні проти України.
У Генштабі ЗСУ назвали загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 квітня.
Інформацію оприлюднили на сторінці відомства у фейсбук.
Втрати окупантів орієнтовно склали:
- особового складу близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 970 (+31) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
- артилерійських систем – 431 (+10) од,
- РСЗВ - 151 (+2) од,
- засоби ППО - 72 (+1) од,
- літаків – 187 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1688 (+22) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8).
- спеціальна техніка - 31 (+0).
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, що ОК "Південь" повідомило, що протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині російські військові намагалися прорватися в бік Миколаєва, але не мали успіху.
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