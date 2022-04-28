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Найбільше зараз ЗСУ "мінусують" окупантів на Запоріжжі та під Ізюмом: у Генштабі озвучили ворожі втрати станом на 28 квітня

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Найбільше зараз ЗСУ "мінусують" окупантів на Запоріжжі та під Ізюмом: у Генштабі озвучили ворожі втрати станом на 28 квітня

Associated Press

Армія РФ втратила 22 800 військовослужбовців у війні проти України.

У Генштабі ЗСУ назвали загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 квітня.

Інформацію оприлюднили на сторінці відомства у фейсбук.

Втрати окупантів орієнтовно склали:

  • особового складу близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 970 (+31) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
  • артилерійських систем – 431 (+10) од,
  • РСЗВ - 151 (+2) од,
  • засоби ППО - 72 (+1) од,
  • літаків – 187 (+2) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки  - 1688 (+22) од,
  • кораблі /катери - 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8).
  • спеціальна техніка - 31 (+0).
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що ОК "Південь" повідомило, що протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині російські військові намагалися прорватися в бік Миколаєва, але не мали успіху.

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