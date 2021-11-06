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В яких регіонах найбільше нових заражених COVID-19: статистика у регіонах

В яких регіонах найбільше нових заражених COVID-19: статистика у регіонах

UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka

За добу коронавірус підтвердили в понад 25 тисяч українців.

За минулу добу, 5 листопада, найбільше нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19 зафіксували у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях та Києві (1426).  Загалом за добу – понад 25 тис. підтверджених випадків зараження у всій Україні.

Такі дані Міністерства охорони здоров'я.

Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах за добу 5 листопада 2021 року:

  • м. Київ – 1426 випадків;
  • Вінницька область – 781 випадок;
  • Волинська область – 466 випадків;
  • Дніпропетровська область – 2616 випадків;
  • Донецька область – 1408 випадків;
  • Житомирська область – 834 випадки;
  • Закарпатська область – 345 випадків;
  • Запорізька область – 1096 випадків;
  • Івано-Франківська область – 881 випадок;
  • Київська область – 876 випадків;
  • Кіровоградська область – 173 випадки;
  • Луганська область – 513 випадків;
  • Львівська область – 1465 випадків;
  • Миколаївська область – 715 випадків;
  • Одеська область – 2177 випадків;
  • Полтавська область – 963 випадки;
  • Рівненська область – 1079 випадків;
  • Сумська область – 960 випадків;
  • Тернопільська область – 746 випадків;
  • Харківська область – 1535 випадків;
  • Херсонська область – 808 випадків;
  • Хмельницька область – 1057 випадків;
  • Черкаська область – 669 випадків;
  • Чернівецька область – 511 випадків;
  • Чернігівська область – 963 випадки.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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