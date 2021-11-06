В яких регіонах найбільше нових заражених COVID-19: статистика у регіонах

За добу коронавірус підтвердили в понад 25 тисяч українців.
За минулу добу, 5 листопада, найбільше нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19 зафіксували у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях та Києві (1426). Загалом за добу – понад 25 тис. підтверджених випадків зараження у всій Україні.
Такі дані Міністерства охорони здоров'я.
Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах за добу 5 листопада 2021 року:
- м. Київ – 1426 випадків;
- Вінницька область – 781 випадок;
- Волинська область – 466 випадків;
- Дніпропетровська область – 2616 випадків;
- Донецька область – 1408 випадків;
- Житомирська область – 834 випадки;
- Закарпатська область – 345 випадків;
- Запорізька область – 1096 випадків;
- Івано-Франківська область – 881 випадок;
- Київська область – 876 випадків;
- Кіровоградська область – 173 випадки;
- Луганська область – 513 випадків;
- Львівська область – 1465 випадків;
- Миколаївська область – 715 випадків;
- Одеська область – 2177 випадків;
- Полтавська область – 963 випадки;
- Рівненська область – 1079 випадків;
- Сумська область – 960 випадків;
- Тернопільська область – 746 випадків;
- Харківська область – 1535 випадків;
- Херсонська область – 808 випадків;
- Хмельницька область – 1057 випадків;
- Черкаська область – 669 випадків;
- Чернівецька область – 511 випадків;
- Чернігівська область – 963 випадки.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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