В яких регіонах найбільше нових заражених COVID-19: статистика у регіонах

В яких регіонах найбільше нових заражених COVID-19: статистика у регіонах

За добу коронавірус підтвердили в понад 25 тисяч українців.

За минулу добу, 5 листопада, найбільше нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19 зафіксували у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях та Києві (1426). Загалом за добу – понад 25 тис. підтверджених випадків зараження у всій Україні.

Такі дані Міністерства охорони здоров'я.

Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах за добу 5 листопада 2021 року:

м. Київ – 1426 випадків;

Вінницька область – 781 випадок;

Волинська область – 466 випадків;

Дніпропетровська область – 2616 випадків;

Донецька область – 1408 випадків;

Житомирська область – 834 випадки;

Закарпатська область – 345 випадків;

Запорізька область – 1096 випадків;

Івано-Франківська область – 881 випадок;

Київська область – 876 випадків;

Кіровоградська область – 173 випадки;

Луганська область – 513 випадків;

Львівська область – 1465 випадків;

Миколаївська область – 715 випадків;

Одеська область – 2177 випадків;

Полтавська область – 963 випадки;

Рівненська область – 1079 випадків;

Сумська область – 960 випадків;

Тернопільська область – 746 випадків;

Харківська область – 1535 випадків;

Херсонська область – 808 випадків;

Хмельницька область – 1057 випадків;

Черкаська область – 669 випадків;

Чернівецька область – 511 випадків;

Чернігівська область – 963 випадки.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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