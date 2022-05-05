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Найбільше загиблих на Попаснянському напрямку: у Генштабі назвали втрати окупантів станом на 5 травня

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Найбільше загиблих на Попаснянському напрямку: у Генштабі назвали втрати окупантів станом на 5 травня

Associated Press

Від початку війни в Україні окупанти втратили 24700 військовослужбовців.

За минулу добу в Україні загинули щонайменше дві сотні російських вояк.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, станом на 5 травня бойові втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу 24700 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків‒ 1092 (+15) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од.,
  • артилерійських систем – 499 (+8) од.,
  • РСЗВ - 169 (+6) од.,
  • засоби ППО - 83 (+2) од.,
  • літаків  – 196 (+2) од.,
  • гелікоптерів  – 155 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од.,
  • кораблі /катери  - 10 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня- 312 (+9)
  • спеціальна техніка - 38 (+0)
  • крилаті ракети  - 89 (+2)

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку. Дані уточнюються.

© Associated Press
Associated Press

Нагадаємо, що у Київській області прикордонники спільно із побратимами із ЗСУ виловили "крокодила" - ворожий бойовий вертоліт, який українські захисники вміло знищили та затопили.

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