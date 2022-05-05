Найбільше загиблих на Попаснянському напрямку: у Генштабі назвали втрати окупантів станом на 5 травня

Від початку війни в Україні окупанти втратили 24700 військовослужбовців.
За минулу добу в Україні загинули щонайменше дві сотні російських вояк.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Так, станом на 5 травня бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу 24700 (+200) осіб ліквідовано,
- танків‒ 1092 (+15) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од.,
- артилерійських систем – 499 (+8) од.,
- РСЗВ - 169 (+6) од.,
- засоби ППО - 83 (+2) од.,
- літаків – 196 (+2) од.,
- гелікоптерів – 155 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од.,
- кораблі /катери - 10 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня- 312 (+9)
- спеціальна техніка - 38 (+0)
- крилаті ракети - 89 (+2)
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, що у Київській області прикордонники спільно із побратимами із ЗСУ виловили "крокодила" - ворожий бойовий вертоліт, який українські захисники вміло знищили та затопили.
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