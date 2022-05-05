Найбільше загиблих на Попаснянському напрямку: у Генштабі назвали втрати окупантів станом на 5 травня

Найбільше загиблих на Попаснянському напрямку: у Генштабі назвали втрати окупантів станом на 5 травня

Від початку війни в Україні окупанти втратили 24700 військовослужбовців.

За минулу добу в Україні загинули щонайменше дві сотні російських вояк.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, станом на 5 травня бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу 24700 (+200) осіб ліквідовано,

танків‒ 1092 (+15) од.,

бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од.,

артилерійських систем – 499 (+8) од.,

РСЗВ - 169 (+6) од.,

засоби ППО - 83 (+2) од.,

літаків – 196 (+2) од.,

гелікоптерів – 155 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од.,

кораблі /катери - 10 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня- 312 (+9)

спеціальна техніка - 38 (+0)

крилаті ракети - 89 (+2)

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку. Дані уточнюються.

Associated Press

Нагадаємо, що у Київській області прикордонники спільно із побратимами із ЗСУ виловили "крокодила" - ворожий бойовий вертоліт, який українські захисники вміло знищили та затопили.

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