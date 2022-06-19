Найбільше загиблих на Бахмутському та Запорізькому напрямках: у Генштабі назвали втрати російських загарбників

З початку воєнної агресії російські окупанти втратили понад 33 тисячі 600 солдатів та офіцерів.
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще понад дві сотні російських загарбників.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:
- особового складу близько 33600 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1468 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,
- артилерійських систем – 745 (+6) од,
- РСЗВ - 235 (+2) од,
- засоби ППО - 98 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 181 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 598 (+4),
- крилаті ракети - 130 (+1),
- кораблі /катери - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2523 (+10) од,
- спеціальна техніка - 55 (+0)", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Нагадаємо, що в Херсонській області українські пілоти на гелікоптерах атакували ворожі позиції. В результаті було знищено живу силу окупантів, а також кілька одиниць техніки.
Нагадаємо, що ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове - Гірське, бойові дії тривають. Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте українські захисники успішно відбили.
Читайте також: