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Найбільше загиблих на Бахмутському та Запорізькому напрямках: у Генштабі назвали втрати російських загарбників

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З початку воєнної агресії російські окупанти втратили понад 33 тисячі 600 солдатів та офіцерів.

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще понад дві сотні російських загарбників.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 33600 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1468 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,
  • артилерійських систем – 745 (+6) од,
  • РСЗВ - 235 (+2) од,
  • засоби ППО - 98 (+0) од,
  • літаків – 216 (+0) од,
  • гелікоптерів – 181 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 598 (+4),
  • крилаті ракети - 130 (+1),
  • кораблі /катери - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2523 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 55 (+0)", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, що в Херсонській області українські пілоти на гелікоптерах атакували ворожі позиції. В результаті було знищено живу силу окупантів, а також кілька одиниць техніки.

Нагадаємо, що ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове - Гірське, бойові дії тривають. Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте українські захисники успішно відбили.

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