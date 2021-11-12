Найбільший пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною розшириться після реконструкції

Найбільший пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною розшириться після реконструкції

Тут проводитимуть оформлення всіх транспортних засобів і пасажирів.

У п’ятницю, 12 листопада, високопосадовців України і Словаччини ознайомили з роботою найбільшого на українсько-словацькому кордоні пункту пропуску “Ужгород — Вишнє-Нємецьке”, де наразі триває реконструкція.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник українського уряду побував у пункті пропуску на кордоні зі Словаччиною у рамках робочої поїздки у Закарпатську область. В Ужгороді він зустрівся із прем'єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером та в супроводі голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека відвідав пункт пропуску на кордоні “Ужгород - Вишнє Нємецке”.

Також читайте Словаччина відмовилася від вакцинації населення російським Sputnik V

“Передбачається, що тут буде відкрито 8 ліній для оформлення пасажирських транспортних засобів, 2 лінії для автобусів і 2 лінії для пасажирського сполучення пішоходів. Наразі це єдиний пункт пропуску зі Словаччиною, який проводить оформлення всіх транспортних засобів і пасажирів”, - повідомив після відвідин об’єкту, на якому триває реконструкція, український прем’єр.

Нагадаємо, у четвер, 11 листопада, "Укренерго" звернулося із запитом на аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.

Читайте також:

Ще дві країни ЄС вирішили не закривати кордони для вакцинованих від коронавірусу туристів з України

Вдавав росіянина: у Словаччині до 4 років в'язниці засудили українця

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання