Найбільший шторм у Сонячній системі несподівано змінює рух: що відомо

Нові спостереження Великої червоної плями Юпітера показують, що 190-річний шторм ворушиться, як желатин, і змінює форму, як стиснута кулька.

Про це пише CNN.

Як кажуть астрономи, несподівані спостереження, які Хаббл проводив протягом 90 днів з грудня по березень, показують, що Велика червона пляма не така стабільна, як здається.

"Велика червона пляма, або GRS, — це антициклон або велика циркуляція вітрів в атмосфері Юпітера, яка обертається навколо центральної області високого тиску вздовж південного поясу хмар середньої широти планети. І довготривалий шторм настільки великий — найбільший у Сонячній системі — що Земля могла б поміститися в ньому", - йдеться в повідомленні.

Хоча шторми зазвичай вважаються нестабільними, Велика червона пляма зберігається майже два століття. Але спостережувані зміни в штормі, ймовірно, пов’язані з його рухом і розміром.

Проміжок часу зображень показує, як вихор "тремтить", як желатин, і з часом розширюється та стискається.

Дослідники описали це спостереження в аналізі, опублікованому в The Planetary Science Journal і представленому в середу на 56-му щорічному засіданні Відділу планетарних наук Американського астрономічного товариства в Бойсе, штат Айдахо.

"Хоча ми знали, що його рух дещо змінюється за довготою, ми не очікували, що побачимо також коливання розміру. Наскільки нам відомо, він не був ідентифікований раніше", – розповіла провідний автор дослідження Емі Саймон.

"Це дійсно перший раз, коли ми мали правильну частоту візуалізації GRS", — сказав Саймон.

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