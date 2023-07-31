Найбільший спад від 1991 року: як скоротилася народжуваність в Україні від початку великої війни

Повномасштабне вторгнення РФ призвело до найбільшого спаду народжуваності за час незалежності.

В Україні за шість місяців 2023 року народилося 96 тисяч 755 дітей. Це на 28% менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це повідомляє Опендатабот.

Цьогоріч, в середньому, на місяць народжується 16,1 тис. дітей. Для порівняння, у попередні роки до повномасштабного вторгнення кількість немовлят коливалась на межі 21-23 тис. новонароджених на місяць. За останні роки хлопчиків народжується більше, аніж дівчаток. Початок великої війни особливо не змінив цей розподіл: 51% проти 49%.

Цікаво, що до початку повномасштабної війни пік народжуваності приходився на липень місяць. У 2022 і 2023 роках пік народжуваності припав на березень.

Найбільший спад народжуваності від 1991 року

За словами аналітиків, показники народжуваності в Україні знижуються ще від 2013 року – приблизно на 7% на рік. Однак повномасштабне вторгнення РФ призвело до найбільшого спаду народжуваності за час незалежності.

Попередній антипік народжуваності також пов’язаний із війною – 2015 року показники народжуваності впали аж на 12% за рік.

Фото: Опендатабот

Раніше демографи розповіли, що після війни в Україні чоловіків стане більше, ніж жінок. Також експерти розповіли про стрімке скорочення населення.

Також директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Елла Лібанова заперечила думку деяких експертів, що в Україні буде повоєнний бебі-бум. Крім того вона попереджала, що за найгіршого сценарію з України можуть виїхати ще до 5 млн громадян.