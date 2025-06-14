Найбільший червонокнижний жук України з’явився в Чорнобильській зоні відчуження (фото)

Жук-олень / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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У Чорнобильському заповіднику помітили жука-оленя (Lucanus cervus), який занесений до Червоної книги України.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Цей вид є найбільшим твердокрилим комахою в Україні — його довжина разом з «рогами» (розвиненими верхніми щелепами) може сягати 8 см. Самки виглядають інакше: їх щелепи значно менші.

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«Не дивлячись на грізний вигляд, ці комахи не кусаються. Живиться деревним соком та мертвою деревиною», — йдеться в повідомленні.

Жук-олень / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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