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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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136
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1 хв

Найбільший червонокнижний жук України з’явився в Чорнобильській зоні відчуження (фото)

Унікального жука-оленя помітили в дикій природі Чорнобильської зони відчуження.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Жук-олень

Жук-олень / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському заповіднику помітили жука-оленя (Lucanus cervus), який занесений до Червоної книги України.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Цей вид є найбільшим твердокрилим комахою в Україні — його довжина разом з «рогами» (розвиненими верхніми щелепами) може сягати 8 см. Самки виглядають інакше: їх щелепи значно менші.

«Не дивлячись на грізний вигляд, ці комахи не кусаються. Живиться деревним соком та мертвою деревиною», — йдеться в повідомленні.

Жук-олень / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Жук-олень / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, в Україні масово з’являються найбільші оси Європи.

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