Укрaїнa
426
2 хв

Найбільший розмір застави у справі "Енергоатому": суд розглядає запобіжний захід "бухгалтеру бекофісу" Фурсенку

САП вимагає для Ігоря Фурсенка, який є одним з підозрюваних у корупційній справі, тримання під вартою або заставу в розмірі 254 млн грн, що є найбільшою сумою у цьому провадженні.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Український суд

Суд розглядає запаобіжний захід для Ігоря Фурсенка

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) розглядається клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо запобіжного заходу для Ігоря Фурсенка, відомого як «Рьошик». Слідство називає його «бухгалтером бекофісу» в масштабній корупційній справі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Прокурор просить для Фурсенка тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 254 мільйони гривень, що є найвищою сумою, призначеною у цьому провадженні.

Автопарк та мільйони готівки

Прокурор САП обґрунтував необхідність такої високої застави даними про майно та доходи Фурсенка. Зокрема, у нього було вилучено значні суми готівки в іноземній валюті: 1,1 мільйона євро та понад 1 мільйон доларів.

Крім того, фігурант володіє дорогими автомобілями Lexus і Porsche Macan, загальна вартість яких перевищує 5 мільйонів гривень. Водночас, за даними прокуратури, з 1998 року Фурсенко заробив близько 16 мільйонів гривень.

Подробиці справи

Слідство має у своєму розпорядженні записи, на яких нібито Фурсенко обговорював перенесення власноруч великої суми грошей.

«На плівках він казав, що нести коробку з грошима „таке собі задоволення“», — зазначає видання.

САП наполягає на триманні підозрюваного під вартою, але допускає можливість звільнення після внесення вказаної застави.

Нагадаємо, адвокат іншого підозрюваного у справі «Енергоатому» Дмитра Басова заявив, що за рік розслідування НАБУ не здобуло доказів його провини. Ба більше, усі так звані «плівки Міндіча» є не більше як «папірцями», щодо яких не було проведено жодної експертизи.

