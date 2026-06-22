Найбільший скандал між Польщею та Україною: як Навроцький зганьбив польський орден і чого чекати далі

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Рішення позбавити Володимира Зеленського найвищої польської нагороди — ордена Білого Орла — Кароль Навроцький оголосив у п’ятницю ввечері, 19 червня, фактично пригрозивши блокувати вступ України до ЄС. Вже наступного дня президент Польщі заявив, що Зеленський перетнув поріг болю поляків.

Як відомо, майже місяць польська влада вимагала від Зеленського відмінити його указ від 26 травня про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». Причому робилося це в доволі ультимативній формі, мовляв, Україна має обов’язково переглянути чи навіть відмінити свої рішення на вимогу Польщі.

Присвоєння почесного найменування «імені Героїв УПА» підрозділу ССО — це було рішення українських військових, яке авжеж підтримав президент Зеленський. Українські посадовці доносили це до польських політиків на різних рівнях. Проте у Варшаві не чули аргументів Києва, заявляючи, що Зеленський припустився помилки, яку має виправити. В результаті, позбавивши навіть не українського президента, а весь український народ, включно з армією, ордену Білого Орла, Навроцький лише зганьбив найвищу відзнаку Польщі, бо від неї також відмовилися три українські президенти — Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

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Тож чи вдасться загасити цей скандал напередодні Міжнародної конференції з відновлення України, яка цьогоріч відбудеться у польському Гданську 25-26 червня, де очікується особиста участь президента Зеленського? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Не так повернули орден: у Навроцького знову образилися

У Міжнародній конференції з відновлення України, яка цьогоріч відбудеться у Гданську, візьмуть участь близько 5 тис. учасників. Але чи приїде Володимир Зеленський на тлі гучного скандалу, який у соцмережах охрестили «орденопадом»? Глава МЗС України Андрій Сибіга говорив, що відповідне рішення глава держави ухвалить у понеділок, 22 червня. Й на момент публікації цієї статті заяви про участь або неучасть українського президента у конференції у Гданську ще не було.

Зеленський відправив Навроцькому орден Білого Орла «Новою поштою» (яка має свої відділення в Польщі та багатьох інших європейських країнах — Ред.). Це одразу ж викликало багато мемів у соцмережах. Як і те, що від таких самих відзнак відмовилися три українські президенти — Кучма, Ющенко та Порошенко. Ба більше, від польських нагород також відмовилися Андрій Сибіга, голова ОПУ Кирило Буданов, заступник глави ОПУ Ігор Жовква, посол України в Польщі Василь Боднар та інші.

Багато польських видань пишуть, що Навроцький не отримав запрошення на конференцію в Гданську. Ба більше, його канцелярія намагається її зірвати. Один із соратників польського президента прокоментував виданню Wirtualna Polska, що «цінність цієї конференції дещо перебільшена». Публічно ж в дописі в Х глава канцелярії Навроцького Збігнев Богуцький розкритикував представників української влади за повернення польських нагород, супроводивши пост уривком з вірша поета Людвіка Кропінського «Про невдячність».

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«Більше того, він (президент Зеленський — Ред.) додав ще одну образу до образи, пов’язаної з називанням підрозділу української армії на честь „героїв УПА“, відправивши нагороду (орден — Ред.) назад кур’єром», — додала міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак.

При цьому, на дуже справедливі аргументи Зеленського та інших українських посадовців про те, що орден Білого Орла залишається у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, у Навроцького відповіли, що нагороду не відкликають посмертно, а наприклад Шредер ніколи настільки відкрито не ображав польську націю.

«Суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі. Я не уявляю собі, щоб польські патріоти, а особливо польський президент, польський уряд у такій ситуації не були разом і не об’єдналися. Володимире, шановний пане президенте, ця суперечка взагалі не стосується внутрішніх питань Польщі», — пізніше в понеділок, 22 червня, заявив особисто Навроцький.

Антиукраїнська істерія: як Навроцький зганьбив польський орден

Коментар Навроцького був відповіддю на заяви Зеленського в інтерв’ю телеведучій ТСН.Тижня Аллі Мазур, де український президент прямо пов’язав дії польського президента з продовженням політичної боротьби всередині Польщі за рахунок підняття настроїв ненависті до українців — те, що робив Орбан. За словами Зеленського, ми з поляками не можемо бути не партнерами або не друзями, бо ми сусіди.

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«Якщо ти не партнер, не друг, то хто ти? Потім все це перетворюється з роками, десятиріччями в те, що у нас з русскімі. Неповага, агресія, радикалізація суспільства. Те, що робив Орбан. Абсолютно помилково. Ставив військових на свій кордон, наближував до нашого. Для чого були ці сигнали? Для чого ви це робите? Радикалізуєте суспільство. Це політична боротьба, яка може погано закінчитися, дуже поганою ескалацією», — додав президент Зеленський.

У двох великих текстах про чергове загострення відносин між Варшавою та Києвом ТСН.ua вже писав, що скандал, який зчинили польські політики — це фактично старт передвиборчої кампанії у Польщі. Парламентські вибори в країні мають відбутися восени 2027 року. Найбільшу антиукраїнську хвилю там зараз здіймають саме представники «Право і справедливість» (ПіС) та проросійські «Конфедерація» та «Конфедерація корони польської», члени яких стояли за протестами польських фермерів на українському кордоні 2023-2024 років.

Тож, як бачимо, ПіС, солідаризуючись із двома «конфедераціями», знову розігрує антиукраїнську карту. Й це, на жаль, прямопропорційно впливає на кількість відверто ксенофобських нападок на українців у Польщі. Партія Туска теж не особливо заступається за Україну, як це було й під час акцій на кордоні, коли висипали українське зерно. Проте якщо подивитися на матеріали головних польських медіа, кидається в око розкол щодо рішення Навроцького позбавити Зеленського ордену Білого Орла.

Наприклад головний редактор Rzeczpospolita (яка більше тяжіє до польської правиці) Богуслав Хработа написав колонку з критикою дій Навроцького. Щоправда в іншій статті в цьому ж виданні йдеться про ігнорування Києвом ультиматуму канцелярії Навроцького щодо відміни указу Зеленського, без згадки про те, що незалежна демократична держава не має змінювати своїх рішень, бо так хочеться третім країнам. Інакше, як це тоді відрізняється від нав’язування Росією її особистого трактування історії?

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Навроцького запрошували відвідати Україну з візитом. Він цього так і не зробив. При цьому голова Бюро міжнародної політики Навроцького Марчин Пшидач звинуватив Зеленського у відмові від зустрічі з Навроцьким. За результатами нового опитування United Surveys, 58,3% поляків відмітили негативне ставлення Зеленського до поляків. На додачу, як вже повідомляв ТСН.ua, за даними опитування CBOS, які були опубліковані в лютому цього року, 43% поляків заявили про неприязнь до українців як до нації.

Дата публікації 20:06, 09.06.26 Кількість переглядів 75 Україна та Польща на межі розколу? Як Росія використовує історичні суперечки про УПА

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