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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Найбільший виробник плитки та сантехніки в Україні зупинив завод: що сталося

Польська компанія Cersanit повністю припинила виробництво на заводі в Житомирській області після повторних російських атак. Підприємство зазнало значних руйнувань, а відновити його роботу наразі неможливо.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Cersanit

Cersanit

Один із найбільших виробників керамічної плитки та сантехніки в Україні — компанія Cersanit — повністю зупинив виробництво на заводі у Звягелі Житомирської області. Причиною стали дві російські атаки безпілотників, які пошкодили будівлю підприємства та виробниче обладнання.

Про це повідомила компанія Cersanit Україна на своїй сторінці у Facebook.

Російські війська двічі атакували підприємство — у ніч проти 12 вересня та в ніч проти 16 жовтня.

Внаслідок ударів значних пошкоджень зазнали будівля заводу та ключові елементи технологічної лінії. У компанії заявили, що масштаби руйнувань не дозволяють відновити виробництво за нинішніх умов.

Чому Cersanit зупинив виробництво

У компанії пояснили, що причиною зупинення роботи стали не лише пошкодження обладнання, а й неможливість гарантувати безпеку працівників.

Часті повітряні тривоги, необхідність евакуації персоналу, перебої з електропостачанням і падіння напруги не дозволяють забезпечити стабільний виробничий процес.

«Безпека людей для нас понад усе, і ми не можемо наражати їх на ризик», — наголосили у Cersanit.

Водночас під час обох російських атак вдалося уникнути жертв. Усіх працівників, які перебували на території підприємства, своєчасно евакуювали. Загиблих і постраждалих немає.

Що відомо про завод Cersanit в Україні

Cersanit — польська група компаній, яка спеціалізується на виробництві керамічної плитки та сантехніки.

В Україні компанія працює понад 20 років. Її завод у Звягелі розпочав роботу 2007 року. Підприємство випускає керамічну плитку під брендами Cersanit та Opoczno, а також сантехнічні вироби.

Компанія є одним із великих роботодавців Житомирської області. В українських підрозділах Cersanit, включно з виробництвом, продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, працює близько тисячі людей.

Наразі компанія не повідомила, коли зможе відновити роботу заводу після повторних російських атак.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що компанія-гігант з виробництва сантехніки Cersanit припиняє роботу в Росії

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