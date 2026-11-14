"Найбільший за час війни": Україна та Росія готують масштабний обмін полоненими

Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Україна та Росія опрацьовують можливість масштабного обміну полоненими, який може охопити щонайменше 1 000 осіб. Українська сторона наполягає, щоб додому повернули не лише військовополонених, а й цивільних громадян, яких незаконно утримує РФ.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю на YouTube-каналі журналіста Дмитра Гордона.

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Обмін полоненими між Україною та Росією: скільки людей можуть повернути додому

За словами Лубінця, після появи інформації про домовленість щодо масштабного обміну він зв’язався з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою, щоб уточнити деталі та обговорити механізми його проведення.

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«Я задав запитання: остаточна цифра у вас є, доведена? На що отримав відповідь, що не менше ніж тисяча, але ми повинні працювати, щоб цифра була якомога більша. Дійдемо до півтори тисячі — буде півтори тисячі, буде тисяча двісті — буде тисяча двісті», — розповів омбудсман.

Лубінець також наголосив, що Україна вимагає включити до списків на повернення не лише військових, а й незаконно затриманих цивільних громадян.

«З українського боку також озвучили наше бачення: серед тих, кого повернуть, обов’язково мають бути як військовополонені, так і незаконно затримані українські цивільні громадяни», — сказав він.

За словами омбудсмана, російська сторона заявила про готовність опрацьовувати цю пропозицію. Однак це ще не означає, що цивільних уже включили до остаточних списків: відповідні деталі мають узгодити під час підготовки обміну.

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Обмін полоненими між Україною та Росією: що відомо про домовленості в Абу-Дабі

Нагадаємо, можливість великого обміну полоненими між Україною та Росією обговорювали під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі за участю США. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що сторони розглядали кілька можливих форматів звільнення утримуваних осіб — «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500».

14 листопада стало відомо, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали підготовку до обміну полоненими між Україною та Росією. Очікується, що він може стати найбільшим за весь час повномасштабної війни.

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