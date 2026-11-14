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"Найбільший за час війни": Україна та Росія готують масштабний обмін полоненими
Україна та Росія готуються до масштабного обміну полоненими, який може охопити щонайменше 1000 людей.
Україна та Росія опрацьовують можливість масштабного обміну полоненими, який може охопити щонайменше 1 000 осіб. Українська сторона наполягає, щоб додому повернули не лише військовополонених, а й цивільних громадян, яких незаконно утримує РФ.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю на YouTube-каналі журналіста Дмитра Гордона.
Обмін полоненими між Україною та Росією: скільки людей можуть повернути додому
За словами Лубінця, після появи інформації про домовленість щодо масштабного обміну він зв’язався з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою, щоб уточнити деталі та обговорити механізми його проведення.
«Я задав запитання: остаточна цифра у вас є, доведена? На що отримав відповідь, що не менше ніж тисяча, але ми повинні працювати, щоб цифра була якомога більша. Дійдемо до півтори тисячі — буде півтори тисячі, буде тисяча двісті — буде тисяча двісті», — розповів омбудсман.
Лубінець також наголосив, що Україна вимагає включити до списків на повернення не лише військових, а й незаконно затриманих цивільних громадян.
«З українського боку також озвучили наше бачення: серед тих, кого повернуть, обов’язково мають бути як військовополонені, так і незаконно затримані українські цивільні громадяни», — сказав він.
За словами омбудсмана, російська сторона заявила про готовність опрацьовувати цю пропозицію. Однак це ще не означає, що цивільних уже включили до остаточних списків: відповідні деталі мають узгодити під час підготовки обміну.
Обмін полоненими між Україною та Росією: що відомо про домовленості в Абу-Дабі
Нагадаємо, можливість великого обміну полоненими між Україною та Росією обговорювали під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі за участю США. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що сторони розглядали кілька можливих форматів звільнення утримуваних осіб — «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500».
14 листопада стало відомо, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали підготовку до обміну полоненими між Україною та Росією. Очікується, що він може стати найбільшим за весь час повномасштабної війни.