Укрaїнa
102
1 хв

Третя суперповня року: коли зійде "Холодний Місяць" та чим він загрожує

"Холодний Місяць" - друга за величиною суперповня 2025 року - очікується в грудні 2025 року

Кирило Шостак
Повня

Повня / © із соцмереж

Жителі України в ніч з 4 на 5 грудня 2025 року зможуть побачити третю в цьому році суперповню - Холодний Місяць.

Цього року передбачається три суперповні – у жовтні, листопаді та грудні. Попередня – Боброва Повня – у листопаді була найбільшою з усіх трьох цьогоріч, пише портал “20 хвилин”.

Холодний Місяць - друга за величиною суперповня поточного року. Вона символізуватиме настання найтемнішого періоду та зимових холодів.

Три супермісяці поспіль — явище досить рідкісне, адже таке збігання трапляється лише тоді, коли перигей — найменша відстань Місяця від Землі — припадає на фазу повного місяця тричі підряд. Наступного разу чотири супермісяці поспіль очікуються на початку 2026 року.

Крім того, в цьому місяці очікується другий за інтенсивністю метеорний потік року — Гемініди.

Також будуть видні одні з найтонших кілець Сатурна в найближчі 14 років і чотири найбільших супутника Юпітера.

Вплив на Землю: посилення припливів та ерозія

Астрономи наголошують, що супермісяці можуть впливати на припливи та відпливи на Землі. Через близькість Місяця до нашої планети його гравітаційний вплив посилюється, що спричиняє вищі припливи. У прибережних регіонах це може призводити до підняття рівня води та посиленої ерозії ґрунтів, особливо якщо супермісяць збігається зі штормами.

102
