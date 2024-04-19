Найближча ніч буде найхолоднішою: синоптикиня дала прогноз погоди на вихідні 

Найближча ніч в Україні буде найхолоднішою, проте така температура повітря є прийнятною для середини квітня.

Про це повідомила синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха в ефірі "Громадського радіо".

З її слів, після аномального потепління на початку місяця, може здатися, що наразі відбулося стрімке похолодання, однак це не зовсім так. Навпаки, температура повітря на початку місяця була не зовсім типовою.

"Були перевищені всі температурні рекорди, за максимальними значеннями кілька днів поспіль. Середньодобова температура, яка була, притаманна для початку літа. Звичайно, природа відреагувала, багато квітучих дерев прокинулися. Метеорологи не пам'ятають, щоб одночасно цвіло так багато дерев, більшість із яких зазвичай цвітуть на початку травня", — сказала вона.

В ніч проти 20 квітня у більшості областей очікуються заморозки. Ця ніч буде найхолоднішою в Україні.

Водночас циклон, який приніс таку погоду, починає поступово відступати.

Де річки можуть вийти з берегів

Через рясні опади на деяких річках Івано-Франківської (Дністер, Прут, Галич-Заліщики) та Чернівецької (Сирет) областей очікується підвищення рівня води на 0,2−1,2 м. Також можливе підтоплення ділянок поблизу Дністра в районі міст Могилів-Подільський та Ямпіль.

Нагадаємо, до України повернулося похолодання. Синоптики обіцяють українцям дощі, заморозки та навіть сніг. Коли повернеться тепло - читайте у новині.

Читайте також: