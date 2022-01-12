Найближча ніч в Україні буде найхолоднішою, вдень мороз ослабне: прогноз погоди на четвер, 13 січня

Найближча ніч в Україні буде найхолоднішою, вдень мороз ослабне: прогноз погоди на четвер, 13 січня

Через сильний вітер у західних областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

У четвер, 13 січня, вночі в Україні триматимуться люті морозі, проте вдень вони почнуть потроху слабшати.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у західних областях вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура вночі 10-15° морозу, вдень близько 0°, на Закарпатті 2-7° морозу. На решті території без опадів, лише вдень у північних та більшості центральних областей невеликий сніг, вітер західний 7-12 м/с, температура вночі 13-18° морозу, на півночі країни 16-21°, вдень 1-6°, у східній частині 7-12° морозу. На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.

У Києві 13 січня вночі буже без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 16-18°, вдень 1-3° морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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