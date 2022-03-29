Найближчі дні будуть теплими: у Чернівцях призупинили подавання тепла до будинків

Найближчі дні будуть теплими: у Чернівцях призупинили подавання тепла до будинків

Опалення у будинках вимкнули згідно з розпорядженням міського голови.

У Чернівцях через підвищення температури повітря вирішили тимчасво призупинити подавання тепла до житлових будинків.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

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Зазначається, що наразі йдеться не про закінчення опалювального сезону, а про його тимчасове призупинення на чотири дні.

"Отримали черговий офіційний прогноз погоди, найближчі дні будуть теплими. Тож, згідно з розпорядженням міського голови, тимчасово призупиняємо постачання тепла", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що подавання тепла планують відновити 1 квітня. "Робитимемо це поступово, аби уникнути проривів. Тож батареї теплими одномоментно не стануть. Якщо не буде жодних аварійних ситуацій, тепленько у домівках буде на ніч", - наголосили у міськраді Чернівців.

Як повідомлялося, 28 березня у Києві від будинки та обʼєкти інфраструктури почали відключати від тепла. У закладах охорони здоровʼя, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах відключення проводиться за письмовими заявками їхніх керівників.

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