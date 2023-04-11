Найближчі роки цього не станеться: коли над Україною знову літатимуть пасажирські літаки

Вторгнення Росії до України негативно вплинуло на економічну ситуацію та геополітичну напругу.

Європейська організація з безпеки аеронавігації Eurocontrol прогнозує, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі та Молдови будуть до 2029 року.

Про це йдеться у прогнозі організації.

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Зокрема, у документі сказано, що вторгнення Росії до України негативно вплинуло на економічну ситуацію та геополітичну напругу. З’явилася вища інфляція та більша невизначеність.

"Довший період конфлікту з більшими збоями на енергетичних ринках приведе до перетворення у більший удар по глобальній економічній експансії", - йдеться у звіті.

Окрім того, Євроконтроль рекомендує авіаперевізникам, які здійснюють польоти в ці країни, ретельно планувати та враховувати ризики, які існують.

Нагадаємо, повітряний простір над Україною закрили вранці 24 лютого 2022 через російське вторгнення, яке триває досі.

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