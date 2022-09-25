"Найближчим часом можна очікувати ескалації насильства та хвилі російської агресії" - прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький

Тим не менш, він прогнозує, щот найближчим часом російська агресія в Україні посилиться.

Про це Матеуш Моравецький розповів "Polskie Radio".

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"Російський ведмідь поранений і, на жаль, найближчим часом можна очікувати ескалації насильства та хвилі російської агресії. Це не змінює того факту, що з кожним днем ​​режим путіна слабшає, втрачає кров і повітря. Послання путіна, в якому він оголосив про мобілізацію серед російських мирних жителів, мало викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася", — прокоментував глава уряду.

За його словами, із самого початку вторгнення Росії в Україну весь світ дивився на ганьбу російської армії - напівзношену техніку минулої епохи, танки, кинуті посеред поля, солдатів, які, потрапивши в український полон, заявляли, що їм сказали, що вони йдуть на навчання, а не на звичайну війну.

Він додав, що тривалий час російський диктатор "економив" росіян, посилаючи на війну азіатські меншини з далеких російських республік. За словами прем'єра, це свідчить не тільки про расистську політику Кремля, а й "про колосальний тиск, під яким діє російська верхівка".

"Зараз, на тлі зростаючих втрат у людях і техніці з боку Росії, на тлі відвоювання українцями своїх міст, путін припертий до стіни. Тим більше приголомшлива реакція російського суспільства на новину про обов'язковий призов. Буквально через годину після виступу путіна російський інтернет захлиснула хвиля запитань про те, як уникнути призову в армію, а в пошуковій системі Google запанували гасла: як зламати руку або як покинути Росію", — зазначив прем'єр.

Він зізнався, що дивиться на російські протести з якоюсь легкою надією, а західні політики, західна еліта "повинна прозріти".

"Польський уряд, Польща завжди буде голосом розуму, голосом миру, свободи та безпеки. У нас одна мета, і ця мета — перемога", — резюмував глава уряду.

Нагадаємо, в ISW пояснили, навіщо Путіну анексія окупованих після 24 лютого територій.

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