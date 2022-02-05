Найближчим часом не вступить: у НАТО заявили про відсутність консенсусу щодо членства України

Заступник генсека НАТО заявив, що Альянс не буде втручатися у військові дії України, однак підтримає її "іншими способами".

НАТО не має консенсусу щодо можливого членства України в Альянсі, однак жодна третя сторона, зокрема Російська Федерація, не має права вето на рішення, яке стосується лише країни та організації, до якої вона хоче вступити.

Відповідну заяву заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане озвучив в інтерв'ю France 24.

"Ніхто не каже, що Україна найближчим часом вступить до НАТО, - заявив він. - НАТО має мати консенсус - сьогодні ми не маємо консенсусу щодо можливого членства України в НАТО, але жодна третя сторона не має права вето на рішення, яке є суверенним для країни та організації, до якої вона хоче вступити. Тож вирішувати нам".

Джоане підкреслив свою стурбованість потенційною війною між Росією та Україною і назвав останню мобілізацію російських військо на кордоні та в Білорусі "підозрілою і дуже незвичайною".

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"НАТО не буде втручатися у військові дії України - ми підтримуємо Україну багатьма іншими способами, окремі союзники підтримують Україну. І для того, щоб утримати Росію від цього, потрібно справді продемонструвати керівництву Кремля, що в аналізі витрат та вигод додаткова військова інтервенція в Україні - це чиста втрата для Росії", - наголосив він.

Заступник генсека НАТО також зауважив, що саме дії РФ підштовхнули Альянс до розгортання військ та зброї у Східній Європі. За його словами, до незаконної анексії Криму в 2014 році на східному фланзі не було жодної військової присутності НАТО.

"(Росія. - Ред.) хоче мати Україну у своїй сфері впливу, але який результат війни на Донбасі, що триває, анексії Криму та нинішньої загрози Україні? Десять років тому лише 20% українців хотіли вступити до НАТО та ЄС, сьогодні у нас їх понад 60%. Тож у певному сенсі ми сподіваємося, що Росія зрозуміє, що отримує протилежне своїм намірам", - підсумував Джоане.

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