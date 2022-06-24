Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Найближчим часом ситуація на АЗС зміниться: експерт назвав причину

Дата публікації
Перегляди
219
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Найближчим часом ситуація на АЗС зміниться: експерт назвав причину

Фото: pixabay.com

Найближчим часом на АЗС стане більше дизельного палива.

Цьому передувало зниження оптової ціни на ДП вперше за осатнні три місяці.

Про це повідомляє директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у Facebook.

"Оптова ціна на дизпальне знизилась нижче за роздрібну вперше за майже 3 місяці. Це говорить про те, що промислові споживачі та аграрії наїлися. Отже, більше пального піде на АЗС", - зазначив він.

Куюн каже, що наразі більшає оптова пропозиція і бензину.

"Сподіваємось, ми це відчуємо. Але у будь-якому разі економимо та споживаємо відповідально", - додав Куюн.

Нагадаємо, українська IT-компанія створила новий швидкий та зручний спосіб пошуку пального, що об'єднує переваги раніше створених сервісів.

Так, вони створили новий бот "Водійський сервіс України" (VSU bot), що збирає інформацію не тільки від АЗС, а й від автомобілістів, а також на запит користувача моніторить наявність пального й сповіщає його про всі оновлення.

Читайте також:

Що буде з цінами на пальне - актуальна ситуація на АЗС

Що буде з цінами на пальне - актуальна ситуація на АЗС
Наступна публікація