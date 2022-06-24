Найближчим часом ситуація на АЗС зміниться: експерт назвав причину

Найближчим часом на АЗС стане більше дизельного палива.

Цьому передувало зниження оптової ціни на ДП вперше за осатнні три місяці.

Про це повідомляє директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у Facebook.

"Оптова ціна на дизпальне знизилась нижче за роздрібну вперше за майже 3 місяці. Це говорить про те, що промислові споживачі та аграрії наїлися. Отже, більше пального піде на АЗС", - зазначив він.

Куюн каже, що наразі більшає оптова пропозиція і бензину.

"Сподіваємось, ми це відчуємо. Але у будь-якому разі економимо та споживаємо відповідально", - додав Куюн.

Нагадаємо, українська IT-компанія створила новий швидкий та зручний спосіб пошуку пального, що об'єднує переваги раніше створених сервісів.

Так, вони створили новий бот "Водійський сервіс України" (VSU bot), що збирає інформацію не тільки від АЗС, а й від автомобілістів, а також на запит користувача моніторить наявність пального й сповіщає його про всі оновлення.

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