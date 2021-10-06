"Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони", - Шмигаль

"Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони", - Шмигаль

Перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію у закладах буде поліція.

Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони епіднебезпеки.

Про це у середу, 6 жовтня, під час чергового засідання уряду заявив премє'р-міністр України Денис Шмигаль.

"Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес має сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально", - зазначив він.

За словами голови уряду, у працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність COVID-сертифікатів.

Нагадаємо:

В Україні через коронавірус станом на 6 жовтня вже одинадцять областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Згідно з даними,"помаранчевій" зоні карантину відповідають показники у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях. Решта регіонів залишаються у "жовтій" зоні.

станом на 6 жовтня вже Згідно з даними,"помаранчевій" зоні карантину відповідають показники Решта регіонів залишаються у "жовтій" зоні. В Україні станом на ранок 6 жовтня зафіксовано 12 662 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 320 людей, 4 630 пацієнтів одужало.

Новини України: в музично-драматичному театрі Чернівців стався спалах коронавірусу

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання