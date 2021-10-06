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"Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони", - Шмигаль

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"Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони", - Шмигаль

УНІАН

Перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію у закладах буде поліція.

Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони епіднебезпеки. 

Про це у середу, 6 жовтня, під час чергового засідання уряду заявив премє'р-міністр України Денис Шмигаль.

"Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес має сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально", - зазначив він.

За словами голови уряду, у працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність COVID-сертифікатів.

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