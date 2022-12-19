Найближчими днями графіки відключення світла будуть ще складнішими – Центр дослідження енергетики

Найближчими днями графіки відключення світла в Україні будуть ще складнішими.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі інформаційного телемарафону 19 грудня.

"Дрони наробили багато шкоди. Кілька дуже важливих об’єктів пошкоджені. Тому здатність транспортувати електроенергію ще більше обмежена на сьогодні. Хочу попередити, скоріше за все, найближчі кілька днів графік відключень буде дуже складним. Він буде непередбачуваним, дуже багато обладнання у стані відновлення. Це означає, що дуже складно найближчими днями передбачити планові зручні відключення", - сказав він.

Харченко зазначив, що відключення електроенергії може сягати 4-5 годин на добу найближчими днями.

Зазначимо, від початку жовтня російські окупанти здійснили дев`ять масованих ракетних атак на енергетичні об’єкти України. Внаслідок цих обстрілів пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції та 40% об`єктів високовольтної мережі.

Нагадаємо, 19 листопада армія Росії вчергове атакувала Україну іранськими безпілотниками. В Київській області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Протягом тижня Київська область відбила вже третю атаку Росії. Також у південних регіонах ЗСУ збили 10 іранських безпілотників, які застосувала Росія для атаки проти України.

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