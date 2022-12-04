Найближчими тижнями на Донбасі зростуть темпи наступальних операцій - ISW

З настанням зими умови на сході України стають більш сприятливими для швидшого темпу операцій.

Про це йдеться в щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними Інституту, 3 грудня російський мілблогер заявив, що вздовж лінії Кремінна-Сватове промерзла земля, і він очікує, що українські війська, швидше за все, посилять темп своїх контрнаступальних операцій у цьому районі.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай 2 грудня також заявив, що погода на лінії Кремінна-Сватове нарешті змінюється і очікує, що українські війська найближчим часом зможуть покращити контрнаступальну маневрову дію, оскільки грязь на ділянці повністю замерзла.

Раніше ISW оцінювало, що загальний темп операцій, ймовірно, зросте в найближчі тижні, оскільки постійна холодна погода спричиняє замерзання землі на всьому фронті, особливо на сході України, де операції з обох сторін були забиті сильним брудом.

Нагадаємо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районі Площанки і Білогорівки на Луганщині та Берестовому, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, Водяного, Первомайського, Веселого, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

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