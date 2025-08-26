- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 725
- Час на прочитання
- 1 хв
Найближчі тижні будуть активними: Зеленський повідомив про військові операції
Президент розповів про військові операції та підготовку до опалювального сезону.
Президент України повідомив про проведення щоденних військових доповідей, зокрема від голови Служби безпеки України Василя Малюка. Він наголосив, що українські сили продовжать як активні, так і оборонні операції, адже іншого вибору ворог не залишає.
Про це йшлося у зверненні Володимира Зеленського 26 серпня.
Крім того, відбулася розмова з прем’єр-міністеркою України щодо підготовки до зими.
Президент підкреслив важливість зміцнення співпраці з європейськими партнерами. Зокрема, вже є позитивні домовленості з Норвегією, а також триває робота з Єврокомісією.
Також глава держави провів нараду з дипломатичною командою — Міністерством закордонних справ та ОП. За його словами, у найближчі тижні очікується низка важливих міжнародних контактів та переговорів із лідерами країн-партнерів.
«Щойно провів я нараду з дипломатичною командою — МЗС, Офіс, усі. Готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів. Очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними» — підсумував президент.
Нагадаємо, раніше директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив про можливий енергетичний колапс та назвав регіони, які можуть зустріти зиму без опалення.
А міністерка енергетики Світлана Гринчук раніше наголосила, що Україна готується до опалювального сезону 2025–2026.