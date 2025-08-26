Найближчі тижні будуть активними: Зеленський повідомив про військові операції

Зеленський обговорив із прем’єром підготовку до опалювального сезону та співпрацю з ЄС / © Associated Press

Президент України повідомив про проведення щоденних військових доповідей, зокрема від голови Служби безпеки України Василя Малюка. Він наголосив, що українські сили продовжать як активні, так і оборонні операції, адже іншого вибору ворог не залишає.

Про це йшлося у зверненні Володимира Зеленського 26 серпня.

Крім того, відбулася розмова з прем’єр-міністеркою України щодо підготовки до зими.

Президент підкреслив важливість зміцнення співпраці з європейськими партнерами. Зокрема, вже є позитивні домовленості з Норвегією, а також триває робота з Єврокомісією.

Також глава держави провів нараду з дипломатичною командою — Міністерством закордонних справ та ОП. За його словами, у найближчі тижні очікується низка важливих міжнародних контактів та переговорів із лідерами країн-партнерів.

«Щойно провів я нараду з дипломатичною командою — МЗС, Офіс, усі. Готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів. Очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними» — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив про можливий енергетичний колапс та назвав регіони, які можуть зустріти зиму без опалення.

А міністерка енергетики Світлана Гринчук раніше наголосила, що Україна готується до опалювального сезону 2025–2026.