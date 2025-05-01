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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1304
Час на прочитання
1 хв

Найближчої ночі в Україні будуть заморозки: де очікувати "мінусів"

У ніч проти 2 травня у низці регіонів буде холодно — є ймовірність заморозків на ґрунті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Похолодання повернулося

Похолодання повернулося / © Pixabay

У п’ятницю, 2 травня, в Україні очікується значне похолодання. Найближчої ночі у північних, центральних областях плюс на Харківщині є ймовірність заморозків на ґрунті.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Загалом в Україні вночі очікується +2+6 градусів, у південній частині +6+10 градусів. Протягом дня п’ятниці температура повітря становитиме свіжуваті, проте комфортні +14+18 градусів, на заході +15+21 градус, найпрохолодніше буде в північно-східній частині, +11+14 градусів», — написала вона.

На півдні та сході переважатиме погода без опадів.

Вітер північний, північно-західний, помірний, у східних областях рвучкий.

У Києві найближчої ночі є ймовірність заморозків на ґрунті. Завтра вдень очікується близько +15 градусів. Без дощу.

Раніше синоптики повідомили, яка буде погода у травні. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1304
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