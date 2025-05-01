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Найближчої ночі в Україні будуть заморозки: де очікувати "мінусів"
У ніч проти 2 травня у низці регіонів буде холодно — є ймовірність заморозків на ґрунті.
У п’ятницю, 2 травня, в Україні очікується значне похолодання. Найближчої ночі у північних, центральних областях плюс на Харківщині є ймовірність заморозків на ґрунті.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Загалом в Україні вночі очікується +2+6 градусів, у південній частині +6+10 градусів. Протягом дня п’ятниці температура повітря становитиме свіжуваті, проте комфортні +14+18 градусів, на заході +15+21 градус, найпрохолодніше буде в північно-східній частині, +11+14 градусів», — написала вона.
На півдні та сході переважатиме погода без опадів.
Вітер північний, північно-західний, помірний, у східних областях рвучкий.
У Києві найближчої ночі є ймовірність заморозків на ґрунті. Завтра вдень очікується близько +15 градусів. Без дощу.
Раніше синоптики повідомили, яка буде погода у травні. Більше про це читайте у новині.